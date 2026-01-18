Scontro tra due treni ad alta velocità in Andalusia, almeno 5 morti
Scontro tra due treni ad alta velocità in Andalusia, almeno 5 morti
Home>Estero

Scontro tra due treni ad alta velocità in Andalusia, almeno 5 morti

L'incidente è avvenuto ad Adamuz (Cordova). Un numero imprecisato di persone è rimasto intrappolato tra i rottami
Scontro fra due treni in Andalusia
Social network - Scontro fra due treni in Andalusia
Spagna incidenti-treni Andalusia Cordova
di lettura

AGI - Almeno cinque persone sono morte, diverse sono rimaste ferite nello scontro tra due treni ad alta velocità deragliati nel comune di Adamuz, in provincia di Cordova, in Andalusia. Il bilancio è ancora provvisorio perchè un numero imprecisato di passeggeri è ancora intrappolato tra le lamiere.

ADV

L'incidente si è verificato quando un treno Iryo diretto a Madrid è deragliato appena un'ora dopo essere partito da Malaga ed è finito sul binario adiacente, dove stava arrivando un altro treno Renfe Alvia, in viaggio da Madrid a Huelva. Tre delle vittime viaggiavano su un treno Alvia, mentre due erano a bordo del treno Iryo.

ADV

A bordo del treno Iryo si trovavano 317 persone. Le ultime due carrozze del convoglio sono deragliate e l'ultima si è rovesciata su un fianco, secondo quanto ha riferito un giornalista di Radio Nacional de Espana che era a bordo. Il servizio ferroviario ad alta velocità tra Madrid e l'Andalusia è stato sospeso.

ADV