Firmato l’accordo commerciale Ue‑Mercosur, intesa dopo 25 anni

AGI - Dopo 25 anni di negoziati, oggi ad Asunción la firma del Mercosur. L'Unione Europea e il Mercosur hanno sottoscritto un Accordo di Partenariato (Empa) e un Accordo Commerciale Provvisorio (iTA), che rappresentano una pietra miliare storica tra le due regioni e una piattaforma ambiziosa per rafforzare le loro relazioni economiche, diplomatiche e geopolitiche.
L'accordo firmato oggi creerà una delle più grandi zone di libero scambio al mondo, coprendo un mercato di circa 700 milioni di consumatori. L'accordo offrirà nuove e significative opportunità commerciali per le imprese di tutta l'UE, generando un aumento stimato del 39% delle esportazioni annuali verso il Mercosur (per un valore di circa 49 miliardi di euro) e sostenendo centinaia di migliaia di posti di lavoro nell'UE. L'accordo invia anche un forte segnale geopolitico, dimostrando l'impegno condiviso di UE e Mercosur verso il multilateralismo e un ordine internazionale basato sulle regole. In un momento di incertezza globale e crescente frammentazione, questo accordo sottolinea il valore della cooperazione, del dialogo e delle partnership internazionali. L'accordo offre importanti opportunità di beneficio reciproco attraverso una cooperazione rafforzata in ambito economico, geopolitico, di sostenibilità e di sicurezza.
La cerimonia di firma e le dichiarazioni dei leader
La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e i leader dei Paesi del Mercosur hanno assistito alla firma dell'Accordo di Partenariato UE-Mercosur (Empa) e dell'Accordo Commerciale Provvisorio UE-Mercosur da parte del Commissario europeo per il Commercio Maroš Šefčovič e dei suoi omologhi del Mercosur.
"Oggi, due regioni affini aprono un nuovo capitolo di opportunità per oltre 700 milioni di cittadini. Con questa partnership win-win, entrambi abbiamo da guadagnare - economicamente, diplomaticamente e geopoliticamente. Le nostre imprese genereranno esportazioni, crescita e posti di lavoro. Ci sosterremo a vicenda nelle transizioni verde e digitale. E il nostro segnale al resto del mondo è chiaro: l'UE e il Mercosur scelgono la cooperazione rispetto alla competizione, e la partnership rispetto alla polarizzazione". Ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.
Benefici economici e opportunità per l'unione europea
L'accordo creerà un'ampia gamma di opportunità economiche nell'UE attraverso: l'eliminazione dei dazi sulle esportazioni dell'UE, inclusi prodotti agroalimentari e principali prodotti industriali come automobili, macchinari e prodotti farmaceutici, con un risparmio per le imprese europee pari a 4 miliardi di euro l'anno. Maggiori facilità, rapidità e sicurezza negli investimenti nelle catene di approvvigionamento strategiche, comprese le materie prime critiche e i beni correlati. Il rafforzamento della sicurezza economica e il sostegno alle transizioni digitale e verde su entrambe le sponde. Il contributo dell'UE e del Mercosur alla definizione delle regole del commercio globale in linea con i più alti standard europei. L'accordo aprirà un accesso senza precedenti alla regione del Mercosur per agricoltori e produttori alimentari europei. L'intesa dovrebbe aumentare fino al 50% le esportazioni agroalimentari dell'UE verso il Mercosur grazie a: riduzione dei dazi su prodotti agroalimentari chiave dell'UE, come vino, liquori, latticini e olio d'oliva; protezione di 344 Indicazioni Geografiche europee, prodotti alimentari e bevande tradizionali di alto valore, contro concorrenza sleale e imitazioni.
Tutela dei settori sensibili e impegno per la sostenibilità
Allo stesso tempo, l'UE ha prestato grande attenzione affinché i settori agroalimentari sensibili beneficino di tutte le necessarie tutele, grazie a: quote tariffarie calibrate con attenzione per limitare l'accesso al mercato dei prodotti sensibili importati dal Mercosur. Un meccanismo di salvaguardia giuridicamente vincolante per proteggere i prodotti europei sensibili in caso di aumento improvviso delle importazioni dai Paesi Mercosur. Controlli rafforzati per impedire l'ingresso nel mercato UE di prodotti non conformi, inclusi più audit e verifiche nei Paesi terzi e controlli più rigorosi alle frontiere dell'UE. Azioni della Commissione per attuare l'impegno contenuto nella Visione dell'UE per l'Agricoltura e l'alimentazione, per un maggiore allineamento degli standard di produzione - come pesticidi e benessere animale - applicati anche ai prodotti importati.
Un fondo da 6,3 miliardi di euro, lo Unity Safety Net a partire dal 2028, è previsto come ulteriore livello di protezione per gli agricoltori in caso di perturbazioni del mercato. L'accordo è uno dei più ambiziosi mai firmati dall'UE in materia di sviluppo sostenibile, includendo: impegni ambiziosi e applicabili sull'azione climatica, con l'Accordo di Parigi come elemento essenziale; impegni concreti sullo sviluppo sostenibile, inclusa la promozione economica delle donne e i diritti dei lavoratori; l'impegno a lavorare verso la neutralità climatica entro il 2050; un chiaro contributo del commercio alla transizione verde.
Il processo di ratifica dell'accordo
Dopo la firma dell'Empa, l'UE e il Mercosur seguiranno le rispettive procedure per procedere alla ratifica dell'accordo. Dal lato UE, l'Empa sarà soggetto alla ratifica da parte di tutti gli Stati membri, secondo le loro procedure nazionali. Parallelamente, l'iTA seguirà un processo di ratifica esclusivamente europeo, poiché rientra nelle competenze esclusive dell'UE. Ciò richiederà il consenso del Parlamento europeo e l'adozione di una decisione di conclusione da parte del Consiglio, dopo di che entrerà in vigore. L'iTA scadrà una volta che l'Empa entrerà in vigore.