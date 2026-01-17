Chi sono i primi membri del board per Gaza 

AGI - Da Blair a Banga, da Rubio a Kushner, la Casa Bianca ha reso noti i nomi dei componenti del nuovo "Consiglio della pace" dell'amministrazione Trump per Gaza. Sotto la guida del presidente americano, il comitato esecutivo fondatore supervisionerà il lavoro di un comitato di tecnocrati incaricato della governance temporanea di Gaza e della sua ricostruzione.
Ogni membro del board si occuperà di un portafoglio che sarà "essenziale per la stabilizzazione di Gaza", ha aggiunto la Casa Bianca. Ma non è ancora chiaro chi sarà responsabile di quali priorità. Per ora nella lista non figurano donne, fa notare la Bbc.
'Sir' Tony Blair
Il primo nome non è certo una sorpresa: l'ex premier britannico, Tony Blair. L'ex leader del partito laburista è stato primo ministro del Regno Unito dal 1997 al 2007 e ha guidato il Paese nella guerra in Iraq nel 2003, una decisione che potrebbe far sì che alcuni considerino controversa la sua presenza nel consiglio.
Dopo aver lasciato l'incarico, dal 2007 al 2015 è stato inviato per il Medio Oriente del Quartetto di potenze internazionali (Nazioni Unite, Unione europea, Stati Uniti e Russia).
Sir Tony è l'unico membro fondatore del consiglio esecutivo a non essere cittadino statunitense. In precedenza aveva descritto i piani di Trump per Gaza come "la migliore possibilità di porre fine a due anni di guerra, miseria e sofferenza".
Marco Rubio
Un altro asso è Marco Rubio, in qualità di segretario di Stato americano è al centro dell'approccio dell'amministrazione Trump alla politica estera. Prima del ritorno di Trump alla carica, Rubio si era espresso contro un cessate il fuoco a Gaza, affermando che voleva che Israele "distruggesse ogni elemento di Hamas su cui riuscisse a mettere le mani".
Ma da allora ha elogiato la prima fase dell'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas, firmato in ottobre, definendolo il piano "migliore" e "unico". Sempre a ottobre, Rubio ha criticato la mossa del parlamento israeliano verso l'annessione della Cisgiordania occupata.
Steve Witkoff
Non poteva mancare l'inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente, Steve Witkoff, magnate del settore immobiliare e compagno di golf di Trump. All'inizio di questo mese, Witkoff ha annunciato l'inizio della seconda fase del piano di Trump per porre fine alla guerra a Gaza, aggiungendo che prevede la ricostruzione e la completa smilitarizzazione di Gaza, compreso il disarmo di Hamas.
Witkoff è stato una figura centrale anche negli sforzi guidati dagli Stati Uniti per negoziare un accordo di pace tra Russia e Ucraina. A dicembre ha avuto un incontro di cinque ore con il presidente russo Vladimir Putin a Mosca.
Jared Kushner
Ormai è difficile separare Witkoff da Jared Kushner. Il genero del presidente degli Stati Uniti ha svolto un ruolo chiave nei negoziati di politica estera dell'amministrazione Trump.
Insieme a Witkoff, Kushner ha spesso lavorato come mediatore statunitense nelle guerre tra Russia e Ucraina e tra Israele e Gaza. A novembre ha incontrato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per discutere i punti chiave dell'accordo di pace.
Marc Rowan
Meno noto al grande pubblico invece è il miliardario Marc Rowan, l'amministratore delegato di Apollo Global Management, una grande società di private equity con sede a New York. Rowan era considerato uno dei candidati alla carica di segretario al Tesoro degli Stati Uniti durante il secondo mandato di Trump.
Ajay Banga
Tra i tecnici nella lista anche Ajay Banga, presidente della Banca Mondiale. Ha prestato consulenza a numerosi importanti politici statunitensi, tra cui il presidente Barack Obama, nel corso della sua lunga carriera.
Nato in India nel 1959, Banga è diventato cittadino statunitense nel 2007 e in seguito ha ricoperto la carica di Ceo di Mastercard per oltre un decennio. L'ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden lo ha nominato alla guida della Banca Mondiale nel 2023.
Robert Gabriel
E ancora: Robert Gabriel, già vice consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Ha lavorato con Trump fin dalla sua campagna presidenziale del 2016; poco dopo è diventato assistente speciale di Stephen Miller, un altro degli attuali consiglieri chiave di Trump.
Nickolay Mladenov
Infine, la Casa Bianca ha confermato che Nickolay Mladenov, politico bulgaro ed ex inviato delle Nazioni Unite per il Medio Oriente, sarà il rappresentante del consiglio sul terreno a Gaza.
Supervisionerà un comitato tecnocratico palestinese separato, composto da 15 membri, il Comitato nazionale per l'amministrazione di Gaza (Ncag), incaricato di gestire l'amministrazione quotidiana della Gaza del dopoguerra.
Il consiglio locale sarà guidato da Ali Shaath, ex viceministro dell'Autorità nazionale palestinese.