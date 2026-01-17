Khamenei appare in pubblico: 'Trump colpevole per i morti'
Per la Guida suprema dell'Iran, le manifestazioni recenti sono state un "caos americano"
ayatollah Ali Khamenei (afp)
ayatollah Ali Khamenei (afp) 
Iran Ali Khamenei Donald Trump
AGI - La Guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, è apparsa in pubblico in occasione dell'Eid al-Mab'ath. "Riteniamo il presidente degli Stati Uniti colpevole delle vittime, dei danni e della diffamazione che ha inflitto alla nazione iraniana", ha detto nel suo incontro con "migliaia di persone di vari ceti sociali". Per Khamenei le manifestazioni recenti sono state un "caos americano".

La Guida suprema iraniana, Ali Khamenei, ha ammesso l'uccisione di "migliaia" di persone nelle proteste in Iran ma ha accusato di esserne responsabili "coloro che sono legati a Israele e all'America".

"La situazione economica non è buona e i cittadini si trovano ad affrontare reali difficoltà", ha detto Khamenei. "I funzionari devono lavorare di più e fornire beni ai cittadini", ha esortato.

La sconfitta della sedizione

"Gli americani, con innumerevoli premesse e scopi ancora più grandi, hanno scatenato la rivolta. Ma la nazione iraniana, dopo aver sconfitto America e i sionisti nella guerra dei 12 giorni, oggi, per grazia divina, li ha sconfitti di nuovo e ha spento la sedizione", afferma Khamenei. "Ma questo non è sufficiente. L'America deve essere ritenuta responsabile. Il ministero degli Esteri e gli apparati devono seguire questa questione", aggiunge.

