Usa: scoppia un nuovo caso Ice dopo la morte di un detenuto

AGI - La morte di un uomo detenuto in un campo di detenzione federale in Texas all'inizio di gennaio potrebbe essere indagata come omicidio, dopo che un medico legale ha identificato "l'asfissia dovuta alla compressione del collo e del torace" come causa preliminare del decesso. Lo riporta in un'esclusiva il Washington Post.
Il detenuto in questione era Geraldo Lunas Campos, un migrante cubano di 55 anni arrestato dall'ormai famigerato Immigration and Customs Enforcement (Ice) a luglio 2025 e dichiarato morto il 3 gennaio. L'uomo era sotto la custodia dell'Ice a Camp East Montana, un vasto accampamento di tende nella base militare di Fort Bliss a El Paso. In un comunicato stampa sulla sua morte, l'agenzia aveva affermato che il decesso è avvenuto a seguito di "difficoltà mediche" e aveva affermato che la causa del decesso era in fase di indagine.
Il dipartimento per la Sicurezza interna aveva precedentemente sottolineato l'arresto di Lunas Campos come uno dei "peggiori tra i peggiori", una categoria utilizzata per evidenziare quelle che il dipartimento afferma essere le vittorie della campagna di deportazioni di massa di Trump. È stato condannato per abusi sessuali su minori, possesso di arma da fuoco e aggressione aggravata.
In una registrazione esaminata e riportata per la prima volta dal Washington Post, l'ufficio del medico legale della contea di El Paso ha detto a un membro della famiglia di Lunas Campos che l'ufficio si stava preparando a classificare la morte come omicidio, in base ai risultati di un rapporto tossicologico. Lunas Campos è stato uno dei quattro detenuti dell'Ice deceduti in custodia nei primi 10 giorni dell'anno e la sua morte fa parte di in una tendenza preoccupante: il 2025 è stato l'anno col numero maggiore di decessi legati a questa agenzia in oltre due decenni. Secondo un'indagine del Guardian, lo scorso dicembre è stato il mese più letale, con sei vittime.
Il Camp East Montana di Fort Bliss è sotto i riflettori delle organizzazioni per i diritti umani per le segnalazioni di abusi e condizioni disumane. Francisco Gaspar-Andres, un guatemalteco di 48 anni, anch'egli detenuto a Fort Bliss, è morto in ospedale alla fine dell'anno scorso per complicazioni di salute. Il comunicato stampa dell'Ice sulla morte di Lunas Campos afferma che il detenuto era stato messo in isolamento dopo essere diventato "disturbatore mentre era in coda per le cure mediche".
È stato lì, hanno detto i funzionari, che il personale "lo ha osservato in difficoltà e ha contattato il personale medico in loco per assistenza". È stato dichiarato deceduto dai soccorritori alle 22:16. Testimoni detenuti insieme a Lunas Campos hanno raccontato al Washington Post una storia diversa: Santos Jesus Flores ha dichiarato di aver visto cinque guardie strangolare l'uomo mentre si dibatteva dopo aver opposto resistenza all'ingresso nell'unità di isolamento perché non aveva con se' i suoi farmaci. Durante la colluttazione, Jesus Flores ha raccontato di aver sentito Lunas Campos ripetere più volte in spagnolo che non riusciva a respirare."Ha detto: 'Non riesco a respirare, non riesco a respirare'. Dopodiché non abbiamo più sentito la sua voce e questo è tutto", ha detto Flores al Post.