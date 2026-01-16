Morta Bibi, la presunta figlia segreta di Freddie Mercury

AGI - Bibi, la donna che sosteneva di essere la figlia segreta del frontman dei Queen, Freddie Mercury, è morta all'età di 48 anni.
La malattia e il messaggio del marito
Lo riporta l'Independent citando un comunicato del marito di Bibi, Thomas. "Se ne è andata pacificamente dopo una lunga battaglia contro il cordoma, un raro tumore spinale, e ha lasciato due figli di nove e sette anni", si legge nel comunicato.
La storia raccontata nel libro “Love”
Inizialmente nota solo come 'B', aveva raccontato all'autrice e giornalista Lesley-Ann Jones di essere stata concepita durante una relazione che il cantante rock aveva avuto con la moglie di un amico, in un libro dal titolo 'Love' uscito l'anno scorso.
"B ora è con il suo amato e amorevole padre", ha proseguito il marito Thomas, "le sue ceneri furono sparse al vento sulle Alpi". Nel libro, Jones racconta che Mercury chiamava Bibi il suo "tresor" (tesoro in francese) e la sua "piccola ranocchia".
Le canzoni dei Queen dedicate a Bibi
Proprio a Bibi sarebbero state dedicate le canzoni dei Queen 'Bijou' e 'Don't Try So Hard'.