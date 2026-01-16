Machado boccia Rodriguez: 'Al momento giusto sarò eletta presidente'

AGI - "C'è una missione: trasformeremo il Venezuela in quella terra di grazia, e credo che sarò eletta presidente del Venezuela al momento giusto, la prima donna presidente". Lo ha detto la leader dell'opposizione e premio Nobel per la pace Marìa Corina Machado in un'intervista a Fox News registrata dopo l'incontro di giovedì 15 gennaio con Donald Trump alla Casa Bianca.
Machado ha spiegato che il Venezuela "sta affrontando un processo molto complesso e dedicato" ora. "Come venezuelani siamo assolutamente grati al presidente Trump, al suo team, alla sua amministrazione e al popolo degli Stati Uniti", ha detto parlando alla Heritage Foundation, una piattaforma di destra di Washington che sostiene il tycoon. "Al presidente - ha aggiunto - sta a cuore il popolo del Venezuela, me lo ha detto ieri e penso che sia il messaggio più importante".
La vincitrice del Nobel per la pace ha poi attaccato la presidente ad interim del Venezuela Delcy Rodriguez, pur lodata da Trump. E' una "comunista, principale alleata del regime russo, cinese e iraniano - ha evidenziato -. Tuttavia, sono convinta che avremo una transizione ordinata".
Machado ha spiegato che la sua lotta al governo di Caracas non è una questione personale con Rodriguez. "E' una questione tra il cartello della droga e la giustizia, tra la struttura criminale che è un regime e il mandato del popolo venezuelano. Non ho dubbi che Trump sostenga la democrazia, la giustizia, la libertà e il mandato del popolo venezuelano", ha aggiunto, quando le è stato chiesto un giudizio sul sostegno dato da Trump all'ex vice di Nicolas Maduro.