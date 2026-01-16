Julio Iglesias nega le accuse di abusi: "Difenderò la mia dignità”

AGI - Il cantante spagnolo Julio Iglesias ha risposto alle accuse mosse da due sue ex dipendenti, affermando di non aver mai abusato, costretto o mancato di rispetto a nessuna donna.
La risposta di Julio Iglesias alle accuse
"Con profondo rammarico, rispondo alle accuse mosse da due persone che in precedenza lavoravano a casa mia. Nego di aver abusato, costretto o mancato di rispetto a nessuna donna", ha dichiarato l'artista sul suo profilo Instagram ieri.
È la prima volta che il cantante affronta direttamente le accuse, rivelate martedì da un'inchiesta condotta da due media, in seguito ai commenti pubblicati dall'entourage dell'artista sulla rivista 'Hola!', in cui ha affermato che "tutto sarà chiarito" e che sta "preparando la sua difesa".
Le parole del cantante: “Difenderò la mia verità”
"Non ho mai provato tanta cattiveria, ma ho ancora la forza di far sapere alla gente tutta la verità e di difendere la mia dignità da un'offesa così grave", ha aggiunto il cantante su Instagram.
Allo stesso tempo, Iglesias ha ringraziato "tante persone care che mi hanno inviato messaggi di affetto e lealtà; ho trovato grande conforto in loro".
Il sostegno della moglie Miranda Rynsburger
Il messaggio ha ricevuto una risposta immediata dall'attuale moglie del cantante, Miranda Rynsburger, originaria dei Paesi Bassi, che ha sposato nel 2010. Rynsburger, che ha cinque figli con l'artista spagnolo e non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione pubblica, ha scritto sul suo profilo Instagram: "Sempre al tuo fianco" insieme a un'emoji a forma di cuore.
I presunti abusi sarebbero avvenuti nelle case di Julio Iglesias nella Repubblica Dominicana, alle Bahamas e in Spagna. Una delle donne era una domestica e l'altra una fisioterapista, secondo un'indagine del sito di informazione digitale spagnolo elDiario.