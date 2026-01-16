Proteste a Minneapolis, Trump minaccia l'Insurrection Act

AGI - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di usare una legge di emergenza che consente il dispiegamento dell'esercito sul territorio nazionale, dopo che agenti federali dell'Ice hanno ucciso una persona e ferito un'altra in Minnesota, scatenando proteste di massa. I manifestanti hanno denunciato le tattiche aggressive dei raid anti-immigrazione durante le manifestazioni a Minneapolis, una roccaforte democratica.
Gli agenti federali hanno aperto il fuoco in due distinti episodi, ferendo mercoledì un venezuelano e uccidendo la scorsa settimana una donna americana. La tensione ha continuato a salire anche ieri sera fuori dal Bishop Henry Whipple Federal Building, l'edificio federale che funge da base per le operazioni dell'Ice: dove la polizia ha utilizzato proiettili al peperoncino, granate a percussione e gas lacrimogeni per cercare di disperdere la folla.
L'Insurrection Act
Consente al presidente di eludere il Posse Comitatus Act - la legge che impedisce di utilizzare l'esercito come forza di polizia interna - e dispiegare le Forze armate "come ritiene necessario" per far rispettare la legge del XIX secolo e reprimere "ribellioni armate" o "violenza domestica". "Se i politici corrotti del Minnesota non rispettano la legge e non impediscono agli agitatori e agli insorti professionisti di attaccare i Patriots dell'Ice, che cercano solo di fare il loro lavoro, istituirò l'INSURRECTION ACT", ha avvertito Trump su Truth.
Il governatore democratico del Minnesota, Tim Walz, ha accusato gli agenti federali di aver condotto "una campagna di brutalità organizzata contro il popolo del Minnesota", in un video pubblicato su X mercoledi' sera in cui cita anche l'omicidio della 37enne Renee Good, avvenuto il 7 gennaio. "Dobbiamo protestare a gran voce, con urgenza, ma anche pacificamente", ha detto Walz, invitando Trump e la segretaria alla Sicurezza Interna Kristi Noem a "porre fine a questa occupazione". Walz ha inoltre esortato le persone a registrare qualsiasi interazione con l'Ice per eventuali azioni penali.
L'ultimo precedente
Noem ha dichiarato ai giornalisti che spetta a Trump decidere se invocare la legge. L'Insurrection Act è stato invocato l'ultima volta nel 1992 dal presidente George H.W. Bush su richiesta del governatore repubblicano della California, che stava affrontando rivolte senza precedenti a Los Angeles in seguito all'assoluzione degli agenti di polizia che avevano picchiato Rodney King, un automobilista nero, l'anno precedente.
Stephen Miller, un alto funzionario della Casa Bianca, ha accusato i funzionari del Minnesota di aver "deliberatamente, volontariamente e intenzionalmente" istigato una "violenta insurrezione". Ma le preoccupazioni sulle tattiche utilizzate dall'Ice non si limitano agli episodi di violenza stradale e hanno sollevato interrogativi sull'inadeguata formazione e supervisione degli agenti.
L'Ice ha battuto il suo record di decessi in carcere nel 2025, con 30 decessi, secondo dati ufficiali. Secondo un'esclusiva del Washington Post la morte di un uomo cubano in custodia dell'Ice e trattenuto in un campo di detenzione federale in Texas all'inizio di gennaio, potrebbe essere indagata come omicidio. Un medico legale ha infatti identificato come causa del decesso una "asfissia dovuta alla compressione del collo e del torace".