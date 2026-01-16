Elezioni presidenziali in Portogallo: è sfida Ventura-Seguro

AGI - Domenica 18 gennaio si terrà in Portogallo il primo turno delle elezioni presidenziali per scegliere il sostituto di Marcelo Rebelo de Sousa (PSD, centrodestra, Ppe) che porrà termine al suo mandato cominciato nel 2016.
La corsa alla presidenza è molto affollata con 11 candidati. Per vincere al primo turno è necessaria la maggioranza assoluta delle preferenze (50%+1). È quindi quasi certo che il presidente verrà scelto al ballottaggio dell'8 febbraio tra i primi due candidati.
I favoriti e i primi sondaggi
Il leader del partito di estrema destra Chega (Patrioti per l'Europa), André Ventura, e l'ex ministro ed ex segretario generale del Partito Socialista (Pse), António José Seguro, sono i favoriti nel sondaggio, condotto dal centro CESOP dell'Università Cattolica Portoghese per i media RTP, Antena 1 e Público. Ventura otterrebbe il 24% dei voti, con un aumento di due punti percentuali rispetto all'ultimo sondaggio effettuato a dicembre. Seguro sarebbe al 23%. La sorpresa è il terzo classificato nel sondaggio, l'eurodeputato João Cotrim Figueiredo, sostenuto dall'Iniziativa Liberale (Renew Europe), che otterrebbe il 19%.
Scenario ballottaggio e indecisi
Con questi risultati, Ventura e Seguro passerebbero al ballottaggio, uno scenario che potrebbe non essere così favorevole per il candidato di estrema destra, che, secondo il sondaggio, avrebbe a febbraio l'appoggio solo del 33% degli elettori, mentre il 54% voterebbe per il socialista. Il sondaggio, realizzato a dicembre, segnala che c'è un 15% di indecisi.
Il sondaggio Pitagórica e gli altri candidati
Secondo un altro sondaggio condotto da Pitagórica, António José Seguro, sostenuto dal PS, è in testa con il 21% delle intenzioni di voto; Cotrim de Figueiredo (Iniziativa Liberale) è al secondo posto, con il 20%; André Ventura (Chega) è al terzo posto, sempre con il 20% delle intenzioni di voto. Seguono a breve distanza Gouveia e Melo (17%), candidato indipendente, e Luís Marques Mendes (17%), sostenuto dal PSD. Sono 218.481 gli elettori che si sono registrati per votare in anticipo rispetto al primo turno delle elezioni presidenziali del 18 gennaio.
Ruolo e mandato del presidente
Il Presidente della Repubblica rappresenta la Repubblica portoghese, garantisce l'indipendenza nazionale, l'unità dello Stato e il regolare funzionamento delle istituzioni democratiche ed è il Comandante Supremo delle Forze Armate. Il Presidente verrà eletto per un mandato di 5 anni da tutti i cittadini portoghesi anche residenti all'estero (fatte salve le eccezioni disposte dalla legge). Non è ammessa la rielezione a un terzo mandato consecutivo.