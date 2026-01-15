Ramzan Kadyrov, la salute è a rischio. E per la Russia è un bel problema

AGI - I media russi e ucraini hanno riferito che lo stretto alleato di Vladimir Putin, Ramzan Kadyrov, che governa con pugno di ferro la repubblica della Cecenia nel Caucaso settentrionale da quasi due decenni, potrebbe soffrire di insufficienza renale e starebbe valutando possibili successori.
Kadyrov ha sempre smentito le notizie secondo cui la sua salute sarebbe in declino, rispondendo in genere con apparizioni pubbliche fittizie. Per il Cremlino, la perdita di Kadyrov potrebbe rischiare di destabilizzare una regione che ha combattuto due sanguinose guerre per l'indipendenza da Mosca negli anni '90 e 2000.
Le condizioni di salute di Kadyrov
Il Moscow Times ha cercato di mettere alcuni punti fermi su cosa si sa delle condizioni del leader ceceno, noto per la sua fedeltà al Cremlino e accusato dalle organizzazioni per i diritti umani di crimini contro attivisti e oppositori politici. Le accuse di gravi problemi di salute tormentano da tempo Kadyrov, 49 anni, nonostante le evidenti campagne di pubbliche relazioni condotte sia dalla Cecenia che da Mosca per preservare la sua immagine di uomo forte.
Negli ultimi anni, queste segnalazioni sono aumentate in frequenza e gravità. Secondo quanto riportato da Novaya Gazeta Europa il mese scorso, il leader ceceno sarebbe stato ricoverato in gravi condizioni a fine dicembre, al suo arrivo a Mosca per la riunione annuale del Consiglio di Stato presieduta dal presidente Vladimir Putin. Kadyrov, che una volta si era definito "soldato di Putin", era assente all'incontro del 25 dicembre, ha notato la testata indipendente costretta all'esilio, citando fonti vicine allo stesso leader ceceno. "I medici di Mosca sono riusciti a malapena a salvarlo e lui è tornato a casa", ha affermato una fonte.
Secondo quanto riportato da Novaya Gazeta, Kadyrov è apparso raramente in pubblico nel 2025 ed è stato visitato due volte nello stesso anno da medici tedeschi. "A giudicare dalle conversazioni caute e frammentate della sua cerchia ristretta, ci sono poche speranze di un esito positivo", ha detto la fonte. Secondo quanto riportato la scorsa settimana dall'agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform e da Rbc-Ucraina, la salute di Kadyrov sarebbe peggiorata a causa di un'insufficienza renale. Secondo una fonte di Ukrinform nell'intelligence militare ucraina, Kadyrov è stato sottoposto a dialisi in un ospedale privato in Cecenia. Non è la prima volta che si segnala che il dittatore ceceno soffra di insufficienza renale e notizie a riguardo circolano dal 2019, da fonti anche dell'intelligence ucraina.
Le smentite e le apparizioni pubbliche
Kadyrov ha ripetutamente smentito le notizie sul suo grave stato di salute. In diversi casi, ha risposto pubblicando filmati che lo ritraggono al lavoro o in palestra per dimostrare apparentemente di essere sano e attivo. Lunedì, in seguito alle ultime notizie, Kadyrov ha pubblicato un video in cui affermava di aver tenuto il suo primo incontro dell'anno con il governo ceceno.
La corsa per la successione e il piano del Cremlino
Il leader ceceno ha confermato la sua intenzione di candidarsi alle elezioni in programma quest'anno per ottenere un rinnovo del mandato. Ma secondo diverse fonti, il peggioramento delle sue condizioni di salute ha accelerato gli sforzi per selezionare un potenziale successore. Tra i possibili candidati ci sono il primo ministro ceceno Magomed Daudov e il comandante delle forze speciali Akhmat, Apti Alaudinov. Tra i 'papabili' successori vi è anche il figlio maggiore di Kadyrov, il ventenne Akhmat Kadyrov, che è stato recentemente nominato vice primo ministro della Cecenia, oltre a ricoprire l'incarico di ministro dello Sport della Repubblica. Il sito d'inchiesta in esilio IStories ha riferito che Alaudinov è visto come un potenziale successore all'interno dell'amministrazione russa. Kadyrov invece punterebbe sul figlio minore Adam, 18 anni. Al momento, secondo Novaya Gazeta, non è ancora noto se il Cremlino abbia un piano di emergenza nel caso in cui Kadyrov non fosse in grado di partecipare alle elezioni.