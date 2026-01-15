Liberato in Venezuela anche Luigi Gasperin

AGI - È stato liberato un altro degli italiani detenuti in Venezuela, l'imprenditore Luigi Gasperin. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Anche Luigi Gasperin è libero", ha scritto su X.
#Venezuela Anche Luigi Gasperin è libero. Ora è nella sede della nostra ambasciata a #Caracas. Nei giorni scorsi avevamo ottenuto l’ordine di scarcerazione. Stanotte è uscito dal carcere. pic.twitter.com/GQMljfWj53— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) January 15, 2026
I dettagli della liberazione
"Ora è nella sede della nostra ambasciata a Caracas. Nei giorni scorsi avevamo ottenuto l'ordine di scarcerazione. Stanotte è uscito dal carcere", ha riferito ancora Tajani
L'arresto di Gasperin
Gasperin, 77 anni italo-venezuelano, era stato arrestato il 7 agosto del 2025 a Maturín. Secondo la Farnesina, Gasperin è provato ma sta bene e vorrebbe restare nel Paese. Nella notte è stato reso esecutivo l'ordine di scarcerazione, che era già stato emesso ma non ancora recepito da una delle amministrazioni venezuelane.
"Gasperin è provato ma in condizioni stabili. Ha annunciato che vorrebbe rimanere in Venezuela e tornare alla città di Maturin, nello stato del Monagas, dove si trova la sua azienda", ha spiegato la Farnesina.