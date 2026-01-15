Liberato in Venezuela anche Luigi Gasperin
Liberato in Venezuela anche Luigi Gasperin. La Farnesina: "E' provato ma vorrebbe restare lì"

AGI - È stato liberato un altro degli italiani detenuti in Venezuela, l'imprenditore Luigi Gasperin. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Anche Luigi Gasperin è libero", ha scritto su X.

I dettagli della liberazione

"Ora è nella sede della nostra ambasciata a Caracas. Nei giorni scorsi avevamo ottenuto l'ordine di scarcerazione. Stanotte è uscito dal carcere", ha riferito ancora Tajani

L'arresto di Gasperin

Gasperin, 77 anni italo-venezuelano, era stato arrestato il 7 agosto del 2025 a Maturín. Secondo la Farnesina, Gasperin è provato ma sta bene e vorrebbe restare nel Paese. Nella notte è stato reso esecutivo l'ordine di scarcerazione, che era già stato emesso ma non ancora recepito da una delle amministrazioni venezuelane.

"Gasperin è provato ma in condizioni stabili. Ha annunciato che vorrebbe rimanere in Venezuela e tornare alla città di Maturin, nello stato del Monagas, dove si trova la sua azienda", ha spiegato la Farnesina.

