L'Iran reprime le proteste e sospende le esecuzioni. Trump in attesa

AGI - Donald Trump ha assicurato che "gli omicidi" in Iran erano "terminati" dopo che le autorità hanno soffocato le proteste, ma hanno mantenuto la situazione incerta riguardo a un possibile intervento militare statunitense, indicando che Washington avrebbe monitorato attentamente la situazione.
"Siamo stati informati da fonti molto importanti, che hanno riferito che gli omicidi sono finiti", ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti durante un evento alla Casa Bianca, aggiungendo che queste stesse fonti avevano detto che le esecuzioni pianificate dei manifestanti alla fine "non si sarebbero svolte". Alla domanda di un giornalista dell'AFP se un intervento militare statunitense fosse ora escluso, Donald Trump ha risposto: "Osserveremo questo e vedremo cosa succederà dopo".
Sospese le esecuzioni in Iran
Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato in un'intervista al canale americano Fox News che mercoledì o giovedì" non ci saranno "impiccagioni". "Chiunque sia stato in strada dall'8 gennaio è senza dubbio considerato un criminale", ha affermato il ministro della Giustizia Amin Hossein Rahimi. Secondo l'ONG norvegese Hengaw, l'esecuzione di un iraniano di 26 anni arrestato durante le proteste, Erfan Soltani, prevista ieri, è stata posticipata, ma la sua vita rimane in pericolo. Il presidente degli Stati Uniti ha ripetutamente minacciato di intervenire militarmente per porre fine alla repressione del movimento di protesta, uno dei più grandi dalla proclamazione della Repubblica Islamica nel 1979. I difensori dei diritti umani accusano la teocrazia sciita di aver condotto una brutale repressione a porte chiuse, in un paese di quasi 86 milioni di abitanti che è stato tagliato fuori da internet per quasi una settimana per decisione delle autorità. Secondo l'ultimo rapporto dell'ONG Iran Human Rights (IHR), anch'essa con sede in Norvegia, almeno 3.428 manifestanti sono stati uccisi dall'inizio del movimento il 28 dicembre. "Questa cifra è un minimo assoluto," avverte l'organizzazione, che riporta anche più di 10.000 arresti. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite prevede di riunirsi oggi, su richiesta degli Stati Uniti, per "un briefing sulla situazione in Iran".
Le autorità iraniane riprendono il controllo
Dopo un picco di proteste alla fine della scorsa settimana, le autorità hanno cercato di riprendere il controllo delle strade organizzando una "marcia di resistenza nazionale" e i funerali di oltre 100 membri delle forze di sicurezza e altri "martiri" uccisi. Striscioni con la scritta "morte all'America" e foto della Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei sono emersi dalla folla, così come una foto che mostrava Donald Trump, con il volto insanguinato dell'attentato subito nel 2024, con la didascalia: "Questa volta non mancherà il suo obiettivo". Secondo il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, "ora regna la calma" nel paese, e le autorità hanno "il controllo totale" della situazione.
Tensioni regionali e reazioni internazionali
Mentre il ministro ha affermato che Teheran è aperta alla diplomazia, altri funzionari mercoledì hanno indurito il tono verso Stati Uniti e Israele. L'Iran è pronto a rispondere "in modo deciso" a qualsiasi attacco, ha avvertito il capo delle Guardie della Rivoluzione, Mohammad Pakpour. Di fronte a queste "tensioni regionali", il Qatar ha segnalato la partenza di parte del personale dalla base americana di Al-Udeid, la più grande del Medio Oriente. Allo stesso tempo, il Regno Unito ha annunciato di aver "chiuso temporaneamente" la sua ambasciata a Teheran, mentre Spagna e India hanno invitato i loro cittadini a lasciare l'Iran.
La situazione interna e le preoccupazioni internazionali
A Teheran, la magistratura ha promesso processi "rapidi" e "pubblici". "Qualsiasi società può aspettarsi manifestazioni, ma non tollereremo la violenza", ha detto mercoledì un funzionario governativo ai giornalisti, affermando che non si sono verificati nuovi "disordini" da lunedì. "L'Iran non ha mai visto un livello di distruzione così grande", ha detto in precedenza il capo di stato maggiore dell'esercito Abdolrahim Mousavi, riferendosi alla violenza avvenuta durante le proteste. Le autorità non stanno fornendo un bilancio ufficiale delle vittime al momento, poiché l'identificazione è ancora in corso, ha detto un altro alto funzionario. Prima delle dichiarazioni di Trump, i difensori dei diritti umani avevano espresso preoccupazione per possibili esecuzioni esplicite. Internet è stato comunque interrotto in tutto il paese mercoledì per il settimo giorno consecutivo, ostacolando l'accesso alle informazioni. Le comunicazioni telefoniche sono limitate. La repressione potrebbe essere "la più violenta" nella storia contemporanea del paese, ha dichiarato mercoledì il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot, esortando le autorità a porvi fine "imperativamente".