Militari europei in Groenlandia. Trump: 'Si troverà una soluzione'

AGI - Per la Groenlandia, secondo il presidente Donald Trump "si troverà una soluzione" dopo l'incontro a Washington. La possibile annessione allarma gli alleati europei, e il ministro degli Esteri danese ha dichiarato dopo l'incontro di non essere riuscito a far cambiare idea all'amministrazione Trump. Gli Stati Uniti hanno "un rapporto molto buono con la Danimarca", ha detto Trump ai giornalisti nello Studio Ovale. "Penso che si troverà una soluzione," ha aggiunto.
I ministri degli esteri di Danimarca e Groenlandia hanno incontrato il vicepresidente statunitense J.D. Vance e il segretario di Stato Marco Rubio. La loro speranza era di chiarire i "malintesi" generati dalle minacce di Trump di "conquistare" l'isola artica, appartenente a un partner della NATO, senza escludere un intervento militare. Trump sostiene che il suo paese deve controllare questo territorio perché altrimenti sarebbe occupato dalla Russia o dalla Cina.
"Non siamo riusciti a cambiare la posizione americana. È chiaro che il presidente ha il desiderio di conquistare la Groenlandia. E abbiamo chiarito molto, molto chiaramente che ciò non è nell'interesse del regno" di Danimarca", ha detto il ministro danese Lars Løkke Rasmussen dopo l'incontro. Non è "affatto necessario" che gli Stati Uniti si impadroniscano della Groenlandia, come ripete Trump, dato che "non ci sono navi da guerra cinesi lungo le coste della Groenlandia (...) Non ci sono nemmeno massicci investimenti cinesi in Groenlandia," ha spiegato. Ha aggiunto che questa questione è "molto delicata" per la Groenlandia e la Danimarca, un alleato della NATO che ha sostenuto le invasioni statunitensi in Afghanistan e Iraq con truppe. "Le idee che non rispettano l'integrità territoriale del Regno di Danimarca e il diritto all'autodeterminazione del popolo groenlandese sono, ovviamente, totalmente inaccettabili," ha detto Løkke. "Quindi, continuiamo ad avere un disaccordo fondamentale."
Sicurezza nazionale e le ambizioni di Trump
Trump ha parlato di annettere la Groenlandia da quando è tornato al potere quasi un anno fa. Ma ha alzato il tono dopo l'attacco statunitense in Venezuela, che ha deposto il presidente Nicolás Maduro.
La posizione di Trump sulla NATO e la reazione danese
"La NATO sarà più formidabile ed efficace quando la Groenlandia sarà nelle mani degli Stati Uniti. Qualsiasi cosa al di sotto di questa cifra è inaccettabile," ha detto Trump sui social media. La Danimarca si è ripromessa prima dell'incontro di ieri di aumentare ulteriormente la sua presenza militare sull'isola scarsamente popolata e strategicamente posizionata. Ma Trump ha deriso l'iniziativa: "Dite alla Danimarca di andarsene da lì, ORA! Due slitte per cani non bastano!". Durante i colloqui, la Casa Bianca ha scritto su X: "Dove, groenlandese?" Il post era accompagnato da un disegno di due slitte trainate da cani: una diretta verso la Casa Bianca e una grande bandiera americana, e l'altra verso le bandiere cinese e russa sopra il Cremlino e la Grande Muraglia coperti di fulmini.
Investimenti e presenza militare nell'Artico
La Danimarca afferma di aver investito quasi 14 miliardi di dollari nella sicurezza artica. "Continueremo a rafforzare la nostra presenza militare in Groenlandia, ma insisteremo anche all'interno della NATO per più esercitazioni e una maggiore presenza NATO nell'Artico", ha scritto il ministro della Difesa danese Troels Lund Poulsen in una dichiarazione inviata all'AFP in vista dell'incontro a Washington. Il Vice Primo Ministro groenlandese Mute Egede ha riferito dopo l'incontro che nei "prossimi giorni" arriveranno nel territorio altre truppe NATO per "esercitazioni". "Si prevede un aumento del numero di voli e navi militari," ha detto in una conferenza stampa. Personale militare francese, tedesco e nordico parteciperà alla missione militare. Incorporare i 2,16 milioni di km2 della Groenlandia supererebbe Cina e Canada, diventando il secondo paese più grande al mondo per superficie, dopo la Russia. Russia e Cina hanno intensificato le loro attività nell'Artico, dove il ghiaccio si sta sciogliendo a causa dei cambiamenti climatici, ma nessuno dei due paesi rivendica il controllo della Groenlandia.