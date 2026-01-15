Larry, gatto di Downing Street fa lo “sgambetto” al vertice Nato

AGI - C’è chi lo definisce il vero inquilino del Numero 10, chi un’icona della politica britannica e chi, più semplicemente, un ostacolo peloso alla geopolitica mondiale. Stiamo parlando di Larry, il "Chief Mouser to the Cabinet Office", che martedì 13 gennaio ha deciso di ricordare a tutti chi sia il vero padrone di casa, seminando il panico (e quasi un ruzzolone) durante la visita ufficiale del presidente polacco Karol Nawrocki.
Il quasi-incidente durante la visita del presidente polacco
Mentre il Primo Ministro, Keir Starmer, e il leader polacco discutevano di temi cruciali per la sicurezza europea, Larry stava pianificando la sua personale operazione di "disturbo". Al termine dell’incontro, mentre Nawrocki e il suo seguito uscivano dal portoncino nero più famoso del mondo, Larry ha deciso di piazzarsi strategicamente proprio sulla soglia.
Il fotografo, l’inciampo e l’aplomb britannico
Un fotografo, intento a catturare lo scatto perfetto della stretta di mano tra i due leader, non aveva fatto i conti con il gatto. Risultato? Un quasi-incidente diplomatico (o meglio, ortopedico): il fotografo è letteralmente incespicato su Larry, rischiando di finire a terra con tutta l'attrezzatura nel disperato tentativo di non calpestare la "proprietà di Stato". Larry, dal canto suo, non ha fatto una piega, mantenendo quel tipico aplomb britannico che lo contraddistingue dai tempi di Cameron.
Un curriculum di incidenti e aggressioni feline
Ma se pensate che questo sia un caso isolato, vi sbagliate di grosso. Larry vanta un curriculum di "aggressioni" e momenti imbarazzanti. Durante la visita di Donald Trump nel 2019, Larry si rifugiò sotto la limousine blindata del presidente americano (soprannominata The Beast), rifiutandosi di muoversi e bloccando di fatto il convoglio presidenziale per diversi minuti. E come dimenticare le epiche risse in strada con Palmerston, l'ex cacciatore di topi del Ministero degli Esteri, che costringevano spesso la polizia di scorta a intervenire per separare i due contendenti sotto gli occhi di diplomatici stranieri basiti.
Dal gatto contro la volpe all’icona virale
Più recentemente, Larry è diventato virale per aver messo in fuga una volpe grande il doppio di lui, dimostrando che, quando si tratta di difendere il perimetro di Downing Street, non guarda in faccia a nessuno.
L’unica vera costante della politica britannica
Nonostante i cambi di governo, le crisi economiche e la Brexit, Larry resta l'unica costante della politica inglese. Dal 2011 a oggi ha visto passare sei Primi Ministri, confermandosi come l'unico funzionario pubblico realmente inamovibile.
Tra diplomazia e pisolini
Mentre Starmer e Nawrocki celebravano il rafforzamento dell'asse Londra-Varsavia, Larry è tornato tranquillamente a dormire su un termosifone. In fondo, i trattati passano, ma l'ora del pisolino è sacro.