Lufthansa sospende i voli in Iran e Iraq

AGI - La compagnia aerea tedesca Lufthansa ha dichiarato che i suoi voli eviteranno lo spazio aereo iraniano e iracheno "fino a nuovo avviso" dopo le minacce statunitensi contro l'Iran.
Il gruppo Lufthansa, che comprende Austrian, Brussels Airlines, Discover, Eurowings, Swiss e ITA Airways, ha dichiarato in un comunicato che sta aggirando lo spazio aereo "a causa dell'attuale situazione in Medio Oriente".
Sopesi i voli notturni per Tel Aviv
Il gruppo Lufthansa ha annunciato la cancellazione dei voli notturni per l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, nonché dei voli notturni in partenza da tale aeroporto, "a causa della situazione in Medio Oriente".
Secondo l'annuncio, i voli diurni saranno operativi senza interruzioni dal 15 al 19 gennaio compresi. Il gruppo comprende le compagnie aeree Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines ed Eurowings.