La Farnesina, maggiori tutele per i 900 soldati in Iran e in Kuwait

AGI - Sono oltre 900 i membri delle forze armate italiane nell’area mediorientale, fra cui circa 500 unità in Iraq e 400 in Kuwait, "dove si stanno adottando misure precauzionali a tutela del personale militare". Lo si apprende da una nota della Farnesina diffusa al termine di un incontro che il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avuto alla Farnesina con l’ambasciatrice d’Italia a Teheran, con gli Ambasciatori italiani dell’area, con la Difesa e con il comparto dell’intelligence.
Tajani, la priorità è la tutela degli italiani
Il Ministro ha ribadito che "la massima priorità dovrà restare la tutela dei connazionali e la necessità di garantire un costante monitoraggio dell’evoluzione del quadro di sicurezza regionale, anche attraverso il coordinamento tra sedi diplomatiche e con i partner internazionali".
La Farnesina ai 600 italiani in Iram "lasciate il Paese"
La Farnesina conferma e rinnova con forza l’invito ai cittadini italiani in Iran a lasciare il paese. Gli italiani in Iran sono circa 600, per lo più concentrati nell’area di Teheran. L’Ambasciata ha mantenuto in queste settimane un monitoraggio attivo dei connazionali in transito o di passaggio.
La decisione di rinnovare l'invito è venuta durante la riunione che il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha tenuto alla Farnesina con l’ambasciatrice d’Italia a Teheran, con gli Ambasciatori italiani dell’area, con la Difesa e con il comparto dell’intelligence.