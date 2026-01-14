Crolla una gru su un treno passeggeri, decine di morti in Thailandia

AGI - Una gru è crollata su un treno passeggeri in Thailandia, un drammatico incidente che ha ucciso almeno 32 persone e ne ha ferite decine, secondo gli ultimi dati delle autorità locali. La gru era utilizzata nel cantiere di un grande progetto ferroviario finanziato dalla Cina e gestito da una società thailandese coinvolta in diversi incidenti simili in passato, la Italian-Thai Development.
La caduta ha causato il deragliamento di un treno che viaggiava tra Bangkok e il nord-est del paese. Almeno 32 persone sono morte e più di 60 sono rimaste ferite, di cui sette gravemente, hanno dichiarato le autorità sanitarie locali, aggiungendo che tre persone risultano ancora disperse.
La testimonianza del residente e i danni al treno
Erano circa le 9 del mattino quando Mitr Intrpanya, residente nella provincia di Nakhon Ratchasima, a oltre 200 chilometri dalla capitale, ha sentito "un forte rumore seguito da due esplosioni". "Quando sono andato a vedere cosa fosse successo, ho trovato la gru su un treno passeggeri a tre carrozze. Il metallo della gru sembrava aver tagliato in due la seconda carrozza", ha testimoniato l'uomo di 54 anni.
Il progetto ferroviario ad alta velocità e la Belt and Road Initiative
La gru era nel cantiere di un colossale progetto di costruzione, avviato nel 2017 con un decennio di ritardo, per la messa in servizio della prima linea ferroviaria ad alta velocità della Thailandia. Questo progetto, dal costo di oltre cinque miliardi di dollari, dovrebbe collegare Bangkok a Kunming, nella Cina meridionale, passando per il Laos, entro il 2028. È sostenuto dalla Cina nell'ambito della sua "Belt and Road Initiative", progettata per migliorare il commercio globale e rafforzare la sua influenza nel Sud-est asiatico. Per evitare che questa ferrovia aumentasse la sua dipendenza da Pechino a scapito dei suoi buoni rapporti con gli Stati Uniti, la Thailandia ha insistito per coprirne l'intero costo. La Cina sta ancora fornendo assistenza tecnica, ma "sembra che la tratta in questione sia costruita da un'azienda thailandese", ha commentato il ministero degli Affari Esteri cinese.
Responsabilità della Italian-Thai Development e indagine richiesta
La Società di Sviluppo Italo-Thailandese ha annunciato in un comunicato che si sarebbe assunta "la responsabilità di risarcire le famiglie delle vittime e di coprire le spese mediche dei feriti". Il primo ministro thailandese Anutin Charnvirakul ha chiesto un'indagine sulle cause dell'incidente e ha affermato che i responsabili dovranno essere ritenuti responsabili. "È ora di modificare la legge per inserire nella lista nera le imprese edili responsabili di incidenti ripetuti", ha affermato il primo ministro.
I precedenti incidenti e i problemi legali della società
Ad agosto, Italian-Thai Development e il suo direttore erano tra le oltre 20 persone ed entità incriminate in un caso relativo al crollo di un edificio in costruzione a Bangkok durante un terremoto, che ha causato la morte di 90 persone, per lo più operai edili. L'azienda è stata coinvolta in diversi altri incidenti negli ultimi anni, tra cui il crollo di una gru utilizzata nella costruzione della metropolitana sopraelevata della capitale nel 2017.