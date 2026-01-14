Ring vietato alle donne, la premier salta la premiazione del lottatore

AGI - La premier giapponese, Sanae Takaichi, ha intenzione di saltare la cerimonia di premiazione del lottatore di sumo vincitore del torneo di Capodanno, poiché il ring è tradizionalmente vietato alle donne. Lo ha reso noto una fonte governativa citata dai media giapponesi.
Secondo la fonte, la decisione di Takaichi, una conservatrice che lo scorso anno è diventata la prima donna primo ministro del Paese, riflette il suo desiderio di preservare la cultura tradizionale giapponese del sumo. Il divieto per le donne di salire sul ring, tuttavia, ha suscitato critiche in quanto ritenuto discriminatorio.
È consuetudine che il primo ministro conferisca la Coppa ai vincitori dei tornei di sumo di Capodanno e d'estate che si svolgono all'arena Ryogoku Kokugikan di Tokyo. Durante il torneo di Kyushu di novembre dell'anno scorso, Takaichi, che in quel periodo si trovava all'estero, inviò il suo stretto collaboratore Takahiro Inoue a consegnare la coppa al campione e fenomeno ucraino Aonishiki Arata.
Allo stesso modo, si prevede che nominerà un rappresentante per la cerimonia per il torneo di Capodanno, che si concluderà il 25 gennaio, ha affermato la fonte. "Il primo ministro vuole rispettare la cultura tradizionale del sumo", ha affermato un funzionario governativo. Il divieto imposto alle donne di salire sul ring, considerato un luogo sacro per i lottatori maschi, è stato oggetto di critiche nel corso degli anni.
L'ex capo di gabinetto, Mayumi Moriyama, nel 1990 e l'ex governatrice di Osaka, Fusae Ota, nel 2000 avevano precedentemente espresso il desiderio di consegnare il trofeo al vincitore del torneo, ma l'Associazione giapponese di sumo ha sempre espresso delle riserve. La restrizione è stata ulteriormente esaminata nell'aprile 2018, quando un funzionario ha intimato di scendere dal dohyo alle donne che erano salite sul ring per prestare i primi soccorsi a un sindaco dell'epoca che era svenuto.