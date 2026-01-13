Francia: nel 2025 più decessi che nasci, prima volta dopo la guerra

AGI - Campanello d'allarme per la salute demografica della Francia, che fa sempre meno figli e invecchia sempre di più. Nel 2025, per la prima volta della fine della Seconda Guerra mondiale, il Paese ha registrato più decessi che nascite. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Insee) nel suo rapporto che evidenzia il superamento di una soglia simbolica per la Francia lo scorso anno, quella dei 69,1 milioni di abitanti.
La popolazione è aumentata dello 0,25% rispetto al 2024, ma per la prima volta dal 1944 la crescita demografica è quindi stata dovuta esclusivamente al saldo migratorio netto, stimato in +176mila persone. Un dato che rappresenta la differenza tra il numero di persone in entrata e in uscita dal Paese. L'incremento demografico naturale, la differenza tra nascite e decessi, è invece diventato negativo, con -6mila persone.
La popolazione è aumentata dello 0,25% rispetto allo scorso anno, "a un ritmo leggermente inferiore a quello osservato negli ultimi due anni", ha spiegato Sylvie Le Minez, responsabile dell'unità di studi demografici e sociali dell'Insee. "Ciò che colpisce è quanto, in pochi anni, l'incremento naturale sia diminuito a causa del rapido calo delle nascite", ha sottolineato l'analista. Questo incremento era ancora di +200mila persone nel 2015. Nel 2025, in Francia sono nati 645mila bambini, il 2,1% in meno rispetto all'anno precedente, segnando il dato annuo più basso dalla fine del conflitto, e per il quarto anno consecutivo. Ciò rappresenta un calo del 24% rispetto al 2010, "l'anno dell'ultimo picco di nascite".
Il calo delle nascite è dovuto a una diminuzione della fertilità, ovvero del numero di figli per donna. Anche il tasso di fertilità totale (Tfr) ha continuato a scendere: si è attestato a 1,56 figli per donna, dopo 1,61 nel 2024, il livello più basso dalla fine della Prima Guerra Mondiale. Questo calo rientra anche in una tendenza a medio termine: questo indice è in calo dal 2010, quando si attestava a 2,02 figli per donna nella Francia metropolitana.
I demografi offrono diverse spiegazioni
Le persone hanno altre aspirazioni oltre a formare una famiglia, sono frenate da difficoltà quali trovare un lavoro stabile e un alloggio o da paure, quali l'equilibrio tra lavoro e vita privata e le incertezze climatiche. Accanto a questo calo delle nascite, si è registrato un aumento dei decessi dovuto al fatto che la numerosa generazione del baby boom ha raggiunto un'età ad alto tasso di mortalità. Nel 2025, in Francia sono morte 651mila persone, con un aumento dell'1,5% rispetto all'anno precedente. Questo aumento è dovuto anche all'epidemia di influenza invernale, "particolarmente virulenta a gennaio", secondo l'Istituto Nazionale di Statistica. Il saldo naturale negativo ha contribuito a una riduzione dello 0,01% della popolazione.
"Con questa nuova situazione, con più decessi che nascite, la Francia si aggiunge semplicemente a una situazione già sperimentata dalla maggior parte dei paesi europei", ha commentato Gilles Pison, demografo e consulente del direttore dell'Istituto Nazionale di Studi Demografici (Ined). Nel 2024, oltre alla Francia, solo cinque paesi registravano ancora un saldo naturale positivo: Cipro, Irlanda, Lussemburgo, Malta e Svezia, secondo Eurostat. La Danimarca aveva un saldo demografico in pareggio, mentre le altre nazioni presentavano un saldo negativo.