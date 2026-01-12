Usa, il governatore della Virginia: 'Vance sarebbe un grande candidato per il 2028'

AGI - Il governatore della Virginia, Glenn Youngkin, ha affermato che il vicepresidente JD Vance sarebbe un "grande, grande candidato alla presidenza", aggiungendo la sua voce al crescente numero di importanti repubblicani che hanno indicato Vance come probabile candidato per il 2028 e successore del presidente Trump. Lo riporta il New York Times.
Youngkin, il cui mandato scade tra meno di una settimana, è stato spesso indicato come possibile candidato alla presidenza. Ma in un'intervista a "Fox News Sunday", il governatore ha eluso le domande sul suo futuro politico, elogiando invece Vance. "Sono d'accordo con il presidente Trump, sono d'accordo con Marco Rubio: penso che il vicepresidente Vance sarebbe un ottimo candidato", ha detto Youngkin.
JD Vance: l'erede del movimento MAGA per il 2028
Mentre i repubblicani iniziano a contemplare un futuro dopo Trump, che non è costituzionalmente idoneo a ricandidarsi nel 2028, alcuni membri del partito hanno iniziato a schierarsi a favore di Vance, in quanto erede del suo movimento MAGA. Rubio, segretario di Stato di Trump e candidato alla presidenza nel 2016, ha eluso le domande sulle sue possibili aspirazioni alla Casa Bianca e ha elogiato Vance.
Gli appoggi chiave di Erika Kirk e le cautele politiche
Erika Kirk, la vedova dell'attivista conservatore Charlie Kirk, ha appoggiato Vance durante un evento di Turning Point Usa il mese scorso, promettendo che avrebbe aiutato "a far eleggere l'amico di mio marito JD Vance per il 48esimo mandato nel modo più clamoroso possibile". Tuttavia, riporta ancora il Nyt, le parole entusiastiche rivolte al vicepresidente da Youngkin e Rubio – pronunciate molti mesi prima dell'inizio delle primarie repubblicane – non escludono future campagne contro di lui. E i repubblicani potrebbero essere restii a essere percepiti come coloro che escono dai ranghi e indeboliscono il successore più ovvio di Trump in questa fase iniziale.
Il futuro politico di Youngkin: nessuna risposta diretta
Incalzato due volte da Jacqui Heinrich, l'intervistatrice di Fox News, sulla sua intenzione di candidarsi alla presidenza, Youngkin non ha fornito una risposta diretta.