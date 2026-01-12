Trentini al Tg1: 'Sono libero. Ringrazio Meloni e Tajani'

AGI - "Sono Alberto Trentini. Sono qui nella residenza dell'ambasciata italiana a Caracas. Sono libero. Desidero ringraziare il Presidente del Consiglio, il governo, il ministro degli Esteri Tajani, il corpo diplomatico che si è attivato ed ha portato a termine la liberazione mia e di Mario Burlo'". Lo afferma Alberto Trentini al Tg1, nel giorno della sua liberazione dalle carceri venezuelane. Trentini aggiunge: "Sono in partenza per l'Italia, molto presto, e non vedo l'ora di riabbracciare la mia famiglia".
L'annuncio è arrivato all'alba dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Ho appena comunicato la notizia al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha sempre seguito la vicenda in prima persona", prosegue il vicepremier.
Tajani ha riferito anche che i due italiani "sono in buone condizioni" e che presto rientreranno in Italia. Il ministro degli Esteri ha voluto sottolineare anche che "la loro liberazione è un forte segnale da parte della presidente Rodriguez che il governo italiano apprezza molto".
La telefonata di Mattarella
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiamato la madre di Alberto Trentini per dirle che, dopo aver condiviso la sofferenza e l'attesa sua e di suo marito, condividiamo tutti la loro felicità. "Accolgo con gioia e soddisfazione la liberazione dei connazionali Alberto Trentini e Mario Burlò, che si trovano ora in sicurezza presso l'Ambasciata d'Italia a Caracas". Lo dichiara il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Desidero esprimere, a nome del governo italiano, un sentito ringraziamento alle Autorità di Caracas, a partire dal presidente Rodriguez, per la costruttiva collaborazione dimostrata in queste ultimi giorni e a tutte le istituzioni e alle persone che, in Italia, hanno operato con impegno e discrezione per il raggiungimento di questo importante risultato", ha aggiunto Meloni, che ha già parlato con Trentini e Burlò.