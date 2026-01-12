Meghan torna nel Regno Unito: attesa agli Invictus con Harry

AGI - Dopo quattro anni di assenza e un rapporto con la Gran Bretagna segnato da tensioni e silenzi, Meghan Markle sembra pronta a rimettere piede sul suolo britannico. La duchessa del Sussex starebbe progettando il suo ritorno in estate per partecipare agli Invictus Games di Birmingham, l’evento sportivo per veterani feriti fondato dal marito, il principe Harry.
La presenza di Meghan, però, non è ancora certa. A dettare le condizioni del viaggio è una questione burocratica e legale che sta tenendo col fiato sospeso i media d'oltremanica, ovvero la concessione della protezione armata per la coppia e i loro figli. Secondo le indiscrezioni trapelate dalla stampa britannica, Meghan sarebbe intenzionata a unirsi a Harry per celebrare il conto alla rovescia di un anno verso i Giochi del 2027, che si terranno proprio nelle West Midlands. Ma la linea dei Sussex resta ferma. Senza la protezione della polizia britannica, il viaggio non si farà.
Il principe Harry ha perso il diritto automatico alla scorta armata nel 2020, in seguito alla rinuncia ai titoli reali e al trasferimento in California. Dopo una lunga battaglia legale contro il governo, la situazione sembra essere giunta a una svolta. Il mese scorso, il Ministero degli Interni ha accettato di effettuare una valutazione completa dei rischi e il comitato Ravec (Executive Committee for the Protection of Royalty and VIPs) starebbe ora decidendo se ripristinare il livello di sicurezza richiesto.
Se il viaggio dovesse concretizzarsi, si tratterebbe della prima visita ufficiale della duchessa dal settembre 2022, quando partecipò ai funerali della Regina Elisabetta II. Ancora più incerta è la presenza dei figli: il principe Archie, 6 anni, e la principessa Lilibet, 4, che non visitano il Regno Unito dal Giubileo di Platino del giugno 2022. Fonti vicine alla coppia suggeriscono che Harry e Meghan desiderino muoversi come un’unità familiare.
Mentre si attende la decisione ufficiale sulla sicurezza per l’estate, l’agenda del duca di Sussex resta fitta. Harry è atteso nel Regno Unito già questo mese per l'ultima fase della causa legale contro Associated Newspapers (editore del Daily Mail), accusata di attività illecite e intercettazioni. Nonostante la sua presenza a Londra, non è previsto alcun incontro con Re Carlo III, che si trova attualmente in Scozia per le vacanze invernali. Oltre all'appuntamento di Birmingham in estate, Harry tornerà nuovamente a settembre per la cerimonia dei WellChild Awards, confermando la sua volontà di mantenere vivi i legami con le sue storiche attività di patrocinio nel Paese d'origine.