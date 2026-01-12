Chi è Mario Burlò, l’imprenditore sotto processo a Torino

AGI - Mario Burlò, imprenditore torinese di 52 anni, è uno dei due italiani rilasciati nella notte dalle autorità venezuelane dopo oltre un anno di detenzione e trasferiti in sicurezza insieme al cooperante Alberto Trentini nella sede dell'ambasciata d'Italia a Caracas. L'annuncio è arrivato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha riferito di aver parlato con entrambi e che "sono in buone condizioni" e rientreranno presto in Italia. Burlò era arrivato in Venezuela nel 2024, con l'obiettivo di esplorare opportunità imprenditoriali, ma lasciava in Italia un conto in sospeso con la legge.
L'imprenditore è infatti sotto processo a Torino per il crac della società di pallacanestro Auxilium Torino. L'ultimo contatto con la famiglia prima che si sapesse del suo arresto risaliva al 9 novembre 2024. Burlò sarebbe entrato in Venezuela via terra dalla Colombia e sarebbe stato arrestato subito dopo il confine.
Le autorità venezuelane non avrebbero fornito informazioni sulle ragioni del fermo ne' avrebbero mai formalizzato capi d'accusa formalizzati. In Italia era stato coinvolto anche nel processo "Carminius" sulla 'ndrangheta in Piemonte, ma era stato assolto.