"Tel Aviv prepara una nuova offensiva a Gaza in marzo" 

AGI - Le forze armate israeliane hanno elaborato piani per lanciare una nuova operazione militare a Gaza a marzo. Lo rivela il Times of Israel citando fonti israeliane e arabe.
Lo scopo dell'offensiva
Scopo dell'offensiva, in particolare nella città capoluogo, spingere la linea gialla più a ovest, verso la costa, così da aumentare ulteriormente il territorio controllato dall’Idf. Ma prima servirà il sostegno degli Stati Uniti che stanno ancora cercando di far avanzare alla seconda fase il piano concordato in ottobre a Sharm el Sheikh.
Il piano di emergenza
Nel suo incontro del 29 dicembre con il presidente americano Donald Trump, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha concordato di collaborare con gli sforzi per far avanzare il cessate il fuoco, non crede che avranno successo nel disarmare Hamas e per questo ha chiesto all'Idf a prepararsi per un piano di emergenza.