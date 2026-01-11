Israele, fermato il capo di gabinetto di Netanyahu

AGI - La polizia israeliana ha fermato Tzachi Braverman, capo di gabinetto del primo ministro Benjamin Netanyahu, per interrogarlo sul suo presunto tentativo di ostacolare un’indagine sulla fuga di informazioni di intelligence al tabloid tedesco Bild. Lo ha riferito il Times of Israel.
"Questa mattina un alto funzionario dell’ufficio del primo ministro è stato arrestato dagli agenti di Lahav 433 con l’accusa di ostacolare indagini", si legge in una nota ufficiale della polizia.
Perquisizione e interrogatorio
Gli investigatori dell’unità per crimini di particolare rilievo Lahav 433 hanno perquisito la casa di Braverman questa mattina e lo hanno portato al quartier generale dell’unità.
La confessione dell'ex portavoce del premier
Il fermo segue la confessione dell’ex portavoce di Netanyahu, Eli Feldstein, secondo cui Braverman sapeva di un’indagine segreta sulla fuga di notizie mesi prima che fosse pubblicizzata e gli aveva assicurato che l'avrebbe bloccata.
Braverman è in predicato di diventare prossimo ambasciatore di Israele nel Regno Unito.