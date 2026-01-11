Trump 'rilancia' Rubio presidente di Cuba

AGI - Il presidente Usa, Donald Trump, ha rilanciato un post sui social media in cui si suggeriva che il Segretario di Stato americano Marco Rubio, nato da genitori immigrati cubani, sarebbe diventato il prossimo leader di Cuba.
Trump ha ripubblicato un messaggio di Truth Social dell'utente Cliff Smith, pubblicato l'8 gennaio, che recitava "Marco Rubio sarà presidente di Cuba", accompagnato da un'emoji che ride e piange.
Il commento di Trump alla ripubblicazione è stato: "Mi sembra un'ottima idea!". L'utente, la cui biografia lo definisce un "californiano conservatore", ha meno di 500 follower.
Trump: "Stop al petrolio e al denaro dal Venezuela"
"Cuba ha vissuto, per molti anni, grazie a grandi quantità di PETROLIO e DENARO provenienti dal Venezuela", scrive Trump su l suo social Truth. "In cambio, Cuba ha fornito "Servizi di Sicurezza" agli ultimi due dittatori venezuelani, MA ORA NON PIÙ! La maggior parte di quei cubani è MORTA a causa dell'attacco statunitense delle ultime settimane, e il Venezuela non ha più bisogno di protezione dai delinquenti e dagli estorsori che li hanno tenuti in ostaggio per così tanti anni. Il Venezuela ora ha gli Stati Uniti d'America, l'esercito più potente del mondo (di gran lunga!), a proteggerlo, e noi lo faremo. NON CI SARÀ PIÙ PETROLIO O DENARO A CUBA - ZERO! Suggerisco vivamente che raggiungano un accordo, PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI. Grazie per l'attenzione a questa questione. Presidente DJT".
Diaz-Canel: "Nessuno ci dice cosa fare"
Il presidente cubano Miguel Diaz-Canel ha respinto la minaccia del presidente statunitense Donald Trump contro il suo paese, promettendo di difenderlo dopo la cattura da parte di Washington del leader del suo alleato Venezuela. "Cuba è una nazione libera, indipendente e sovrana. Nessuno ci dice cosa fare", ha scritto Diaz-Canel su X, aggiungendo che l'isola caraibica è "pronta a difendere la patria fino all'ultima goccia di sangue".
L'Avana: "Gli Usa minacciano la pace e la sicurezza nel mondo"
Gli Usa "minacciano la pace e la sicurezza nel mondo": il ministro degli Esteri cubano Bruno Rodriguez Parrilla risponde su X alle affermazioni del presidente americano. "#Cuba non riceve e non ha mai ricevuto alcun compenso monetario o materiale per i servizi di sicurezza forniti a nessun Paese". "A differenza di #EEUU, non abbiamo un governo che si presta ad attività mercenarie, ricatti o coercizioni militari contro altri stati. Come ogni Paese, Cuba ha il diritto assoluto di importare carburante da quei mercati disposti a esportarlo e che esercitano il proprio diritto a sviluppare le proprie relazioni commerciali senza interferenze o subordinazioni alle misure coercitive unilaterali degli Stati Uniti. La legge e la giustizia sono dalla parte di Cuba. Gli Stati Uniti si comportano come un egemone criminale e incontrollato che minaccia la pace e la sicurezza, non solo a Cuba e in questo emisfero, ma in tutto il mondo".