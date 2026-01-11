Il precedente di Crans Montana sugli omessi controlli

AGI - C'è un precedente inquietante di omessi controlli sulle misure di sicurezza nella zona di Crans-Montana: nel febbraio 2022 ci fu un incendio in un condominio che dista meno di 400 metri dal bar Constellation in cui furono intossicate diverse persone e il responsabile della sicurezza del municipio di Lens è stato incriminato. Lo ha rivelato 'Mise au Point', l'approfondimento della tv elvetica Rts.
La dinamica dei fatti
Il rogo divampò perché non era stata spenta correttamente la sauna di un'abitazione privata e per questo è stato rinviato a giudizio anche il proprietario dell'unità immobiliare.
L'ammissione del dipendente del Comune di Lens
Il dipendente del comune di Lens, villaggio distinto da Crans-Montana dove la famiglia Moretti proprietaria del Constellation possiede la locanda Le Vieux-Chalet, ha ammesso di non aver effettuato l'ispezione periodica richiesta per mancanza di tempo.
L'addetto ha anche riferito che i suoi predecessori non avevano effettuato alcuna ispezione periodica al condominio, in quanto si dava priorità a bar, ristoranti e alberghi.
L'intossicazione da monossido di carbonio
Secondo un documento della Procura della Repubblica del Vallese ottenuto da Mise au Point, l'incendio scoppiò nel pomeriggio nel complesso condominiale Télérésidence C e si propagò rapidamente ad altri appartamenti.
Un vicino riportò una grave intossicazione da monossido di carbonio "con ripercussioni cardiache, renali, emodinamiche che hanno richiesto cure intensive".
Anche diversi altri residenti furono intossicati, ma in modo meno grave.
"Assenza di materiali ignifughi"
L'addetto comunale dovrà rispondere al processo di incendio causato da negligenza per non aver effettuato le ispezioni necessarie che avrebbero rivelato "l'assenza di compartimentazioni e di materiali ignifughi", ha dichiarato la Procura.