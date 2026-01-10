Venezuela, liberato l'italo-venezuelano Buzzetta Pacheco

AGI - Prosegue il rilascio dei prigionieri politici in Venezuela. L'Ong 'Foro Penal' riferisce la liberazione di Antonio Gerardo Buzzetta Pacheco, cittadino italo-venezuelano "detenuto arbitrariamente" dal 30 settembre 2024. Lo scrive il quotidiano venezuelano 'El Nacional'.
Pacheco era stato arrestato il 30 settembre 2024 a Maracaibo, nello stato di Zulia.
I tre detenuti rilasciati oggi - informa la Cnn - sono Didelis Raquel Corredor, Virgilio Valverde e Antonio Gerardo (Nino) Buzzetta Pacheco, cittadino italo-venezuelano detenuto dal 30 settembre 2024.
Virgilio Valverde è il coordinatore giovanile di Vente Venezuela, ha dichiarato il Presidente del 'Foro Penal'.
Le dodici persone che sono state finora rilasciate dal carcere sono Jose' Mari'a Basoa (di nazionalita' spagnola), così come Andre's Marti'nez Adasme, Ernesto Gorbe e Miguel Moreno Dapena; Roci'o San Miguel (spagnolo-venezuelano), Biagio Pilieri (italiano), Enrique Ma'rquez, Larry Osorio, Aracelis Balza, Virgilio Valverde, Didelis Raquel Corredor, Antonio Gerardo (Nino) Buzzetta Pacheco (italo-venezuelano).