Raid antidroga a Istanbul, arrestato Can Yaman

AGI - L'attore turco Can Yaman è stato arrestato in Turchia nell'ambito di un'indagine sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi, giornalisti e vip di Istanbul. A riportare la notizia i media turchi.
In manette anche l'attrice Selen Gorguzel
Yaman, popolarissimo in Italia per aver interpretato il ruolo di protagonista in alcune serie tv di successo, ma anche per una profonda conoscenza della lingua italiana (ha frequentato il liceo italiano di Istanbul), è stato arrestato questa notte insieme ad altre 6 persone, tra cui l'attrice Selen Gorguzel.
I sette arrestati stanno ora svolgendo una serie di test presso l'Istituto di medicina forense al fine di verificare se, quando e quali droghe abbiano assunto.
Raid nella notte in 9 night club
La polizia ha inoltre effettuato la scorsa notte raid in 9 diversi night club della metropoli sul Bosforo arrestando alcuni pusher e il gestore dei locali all'interno dei quali venivano vendute sostanze stupefacenti.
Nelle scorse settimane, nell'ambito della medesima indagine, più di 20 tra personaggi dello spettacolo, vip e giornalisti erano finiti nella rete della polizia.