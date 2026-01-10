Crans: vicesindaca,chiediamo scusa ma non ci dimettiamo

AGI - La vicesindaca di Crans-Montana, Nicole Bonvin Clivaz, ha chiesto perdono ai familiari delle vittime dell'incendio del locale Le Constellation a Crans-Montana, che non veniva controllato dalle autorità dal 2019.
Le parole di Clivaz, giunte durante un'intervista alla radio elvetica Rts, seguono la polemica per le mancate scuse del sindaco Nicolas Feraud.
Le scuse della vicesindaca
La vicesindaca ha domandato perdono da parte del Comune "per quella tragica notte, per non aver fatto tutto nel modo corretto" e ha riconosciuto la responsabilità dell'amministrazione cittadina per l'assenza di controlli.
"L'indagine ci dirà perché ci sono state queste mancanze. Oggi non abbiamo le risposte", ha aggiunto Clivaz. "Porgiamo le nostre scuse a tutte le famiglie in lutto e afflitte dal dolore", ha detto ancora la funzionaria, "vogliamo sostenerle nel miglior modo possibile".
"Faremo tutto il possibile affinché ciò non si ripeta", ha proseguito Clivaz, che ha riconosciuto la gravità dell'assenza di scuse durante la conferenza stampa di alcuni giorni fa che aveva coinvolto i vertici del comune. "Oggi è necessario esprimerle. Sotto il fuoco dell'azione si è impacciati", ha detto ancora Clivaz, "non è comune vivere una situazione simile. Ci è voluto davvero molto coraggio per affrontarla e ce ne servirà ancora".