Emergenza sanitaria sull'Iss, l'equipaggio rientra mercoledì  

AGI - Dovrebbero ritornare sulla Terra già mercoledì i membri dell'equipaggio della Nasa a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, dopo che uno di loro si è ammalato. Lo ha reso noto l'agenzia spaziale statunitense.
"Nasa e SpaceX puntano a disattracco dell'Equipaggio 11 dalla Stazione Spaziale Internazionale non prima delle 17:00 ET del 14 gennaio, con l'ammaraggio al largo della California previsto per l'inizio del 15 gennaio a seconda del meteo e delle condizioni di recupero", si legge in un post.
L'equipaggio
La missione Equipaggio-11 è composta dai due astronauti della Nasa Zena Cardman e Mike Fincke, da Kimiya Yui della Japan Aerospace Exploration Agency e da Oleg Platonov di Roscosmos. I quattro erano partiti dal Kennedy Space Center in Florida il primo agosto e sarebbero dovuti rientrare sulla Terra dopo 6 mesi.
Astronauta malato in condizioni stazionarie
L'agenzia spaziale non ha fornito dettagli su chi sia il malato, ma ha chiarito che è in condizioni stazionarie e non necessità di un recupero urgente. È la prima volta che la Nasa si trova a interrompere una missione per un'emergenza sanitaria. Sull'Iss si trovano al momento in totale sette astronauti. La Nasa ha spiegato che a questo punto potrebbe essere anticipata la nuova missione.