Ruba ossa e teschi nei cimiteri, accusato di 500 reati

AGI - Un uomo di 34 anni della Pennsylvania è stato arresto per il furto di un centinaio di resti umani in diversi cimiteri. Secondo l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti, Jonathan Gerlach è stato incriminato per quasi 500 capi d'accusa ed è stato rinchiuso non carcere non avendo una pagato cauzione da 1 milione di dollari.
Gli appostamenti
La denuncia che ha portato all'arresto di Gerlach era partita dal cimitero Mount Moriah. Agenti della polizia di sono appostati e hanno visto uscire Garlach con un sacco di iuta e un piede di porco.
In auto ossa e teschi
Nella sua auto c'erano ossa e teschi. Terribile la scena che si è presentata ai poliziotti quando hanno perquisito l'abitazione del giovane. "Alcuni resti erano appesi, altri ricostruiti, c'erano teschi su uno scaffale", ha detto il procuratore Tanner Rose.
Gli inquirenti ritengono che vi fossero anche resti di bambini. Secondo la Abc, si sta indagando su un gruppo Facebook chiamato "Human Bones and Skulls Sales Group', un gruppo per la vendita di ossa umane, dove Gerlach è stato taggato e fotografato con un teschio.