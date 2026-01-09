Liberato il giornalista italo-venezuelano Biagio Pilieri
Liberato il giornalista italo-venezuelano Biagio Pilieri
Home>Estero

Liberato il giornalista italo-venezuelano Biagio Pilieri

Sessantenne leader politico con doppio passaporto noto per le sue battaglie contro la censura, era detenuto, da un anno e 4 mesi
Biagio Pilieri
Rafael Briceño Sierralta / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Pilieri trasmette un messaggio dopo che gli è stato impedito l'ingresso all'Assemblea Nazionale nel 2019
venezuela
di lettura

AGI - È stato liberato il giornalista e leader politico Biagio Pilieri, di passaporto italo-venezuelano, detenuto a El Helicoide da un anno e quattro mesi. Lo riferisce il Sindacato Nazionale della Stampa del Venezuela.

ADV

Pilieri, 60 anni, è figlio di siciliani emigrati in Sud America. Giornalista e politico, si è battuto negli ultimi anni per denunciare la chiusura di organi di informazione, la censura e altri problemi dell'editoria locale. Pilieri è anche leader del partito Convergenza, fondato nel 1993.

ADV

Arrestato a Caracas il 28 agosto 2024, da allora Pilieri è stato rinchiuso nell'Helicoide, una tra le carceri più dure del Venezuela, senza la possibilità di comunicare con nessuno, con l'accusa di terrorismo e tradimento alla patria.

ADV