Liberato il giornalista italo-venezuelano Biagio Pilieri

AGI - È stato liberato il giornalista e leader politico Biagio Pilieri, di passaporto italo-venezuelano, detenuto a El Helicoide da un anno e quattro mesi. Lo riferisce il Sindacato Nazionale della Stampa del Venezuela.
Pilieri, 60 anni, è figlio di siciliani emigrati in Sud America. Giornalista e politico, si è battuto negli ultimi anni per denunciare la chiusura di organi di informazione, la censura e altri problemi dell'editoria locale. Pilieri è anche leader del partito Convergenza, fondato nel 1993.
#AlertaSNTP | Confirmamos la excarcelación del periodista y dirigente político Biagio Pilieri la noche de este #8Ene. Estaba preso en el Helicoide hace un año y cuatro meses. pic.twitter.com/WuEEHAq8i7— SNTP (@sntpvenezuela) January 9, 2026
Arrestato a Caracas il 28 agosto 2024, da allora Pilieri è stato rinchiuso nell'Helicoide, una tra le carceri più dure del Venezuela, senza la possibilità di comunicare con nessuno, con l'accusa di terrorismo e tradimento alla patria.