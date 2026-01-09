Trump incontra i vertici di Big Oil '100 miliardi di dollari per rilanciare il Venezuela”

AGI - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incontrato i vertici delle principali compagnie petrolifere, dopo aver dichiarato che i maggiori produttori mondiali hanno promesso 100 miliardi di dollari per rilanciare il settore petrolifero venezuelano. L'incontro alla Casa Bianca avviene meno di una settimana dopo che le forze statunitensi hanno catturato il presidente venezuelano Nicolas Maduro, e Trump non ha fatto mistero che il controllo del petrolio del Paese fosse al centro delle sue azioni.
"Discuteremo di come queste grandi aziende americane possano contribuire a ricostruire rapidamente la fatiscente industria petrolifera venezuelana e a generare milioni di barili di petrolio a beneficio degli Stati Uniti, del popolo venezuelano e del mondo intero", ha dichiarato Trump in apertura dell'incontro. Il Segretario di Stato Marco Rubio e il Segretario all'Energia Chris Wright hanno partecipato all'incontro.
Trump ha affermato che il governo avrebbe deciso quali aziende avrebbero operato nel paese sudamericano e ne avrebbe garantito la "sicurezza totale". In un post su Truth Social, Trump ha affermato che "almeno 100 miliardi di dollari saranno investiti dalle grandi compagnie petrolifere".
Trump ha dichiarato che saranno gli Usa a decidere quali compagnie "potranno lavorare in Venezuela" e avviare le trivellazioni.
Il presidente Trump ha spiegato che i giacimenti di petrolio di Usa e Venezuela "messi insieme formano il 55 per cento di tutto il petrolio del mondo". "Gli Stati Uniti sono il numero uno" e "Penso che stabiliremo record nella trivellazione", ha aggiunto nel suo messaggio dalla Casa Bianca in occasione dell'incontro con le compagnie petrolifere americane.
Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha sottolineato come il raid in Venezuela che ha portato alla deposizione di Nicolas Maduro "ha permesso di controllare una delle più grandi riserve d'energia che esistano nel mondo interno". "Ed è stato fatto senza perdere una singola vita americana e questa operazione renderà l'America più ricca", ha aggiunto.