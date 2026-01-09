Trump annuncia attacchi via terra ai narcos. E minaccia l'Iran

AGI - Il presidente Usa Donald Trump, in un'intervista a Fox News, ha annunciato che, dopo quelli contro le navi nei Caraibi e nel Pacifico, gli Stati Uniti avrebbero condotto attacchi "di terra" contro i cartelli della droga, senza specificare esattamente dove.
"Inizieremo attacchi di terra contro i cartelli. I cartelli controllano il Messico. È molto, molto triste vedere e osservare ciò che è successo in quel Paese", ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti.
"Pronti a colpire l'Iran se reprime le manifestazioni"
Trump ha lanciato un duro avvertimento al regime iraniano, promettendo di sostenere la popolazione che protesta contro gli ayatollah. "In passato hanno sparato a più non posso alla gente", ha detto durante l'intervista. "C'erano persone inermi abbattute dalle mitragliatrici oppure portate in prigione e impiccate"."Hanno giocato duro", ha aggiunto il Presidente "Se lo faranno ancora, li colpiremo molto duramente. Possiamo colpirli duramente. Siamo pronti a farlo".
"Il Venezuela ci ha dato tutto quello che abbiamo chiesto"
Caracas ha dato a Washington tutto quello che l'amministrazione Trump ha chiesto dopo la deposizione di Nicola Maduro. Lo ha detto il presidente statunitense durante un'intervista con Fox News. Trump ha indicato nelle riserve di petrolio venezuelano e nel rilascio dei prigionieri politici due "delle tante vittorie per l'America derivanti dalla caduta di Maduro". "Il Venezuela è stato grandioso. Davvero" ha detto "tutto quello che volevamo, ce l'hanno dato".