Trump annuncia attacchi via terra ai narcos. E minaccia l'Iran
Trump annuncia attacchi via terra ai narcos. E minaccia l'Iran
Home>Estero

Trump annuncia attacchi via terra ai narcos. E minaccia l'Iran

Il presidente Usa: "I cartelli controllano il Messico, è molto triste"
Trump
ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP - Donald Trump
trump narcos venezuela iran
di lettura

AGI - Il presidente Usa Donald Trump, in un'intervista a Fox News, ha annunciato che, dopo quelli contro le navi nei Caraibi e nel Pacifico, gli Stati Uniti avrebbero condotto attacchi "di terra" contro i cartelli della droga, senza specificare esattamente dove.

ADV

"Inizieremo attacchi di terra contro i cartelli. I cartelli controllano il Messico. È molto, molto triste vedere e osservare ciò che è successo in quel Paese", ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti.

ADV
Leggi anche:
La Colombia adesso ha paura. Petro chiama Trump
La Colombia adesso ha paura. Petro chiama Trump
Conversazione telefonica tra i due presidenti. Il tycoon ha gradito: "Lo incontrerò presto alla Casa Bianca"

"Pronti a colpire l'Iran se reprime le manifestazioni"

Trump ha lanciato un duro avvertimento al regime iraniano, promettendo di sostenere la popolazione che protesta contro gli ayatollah. "In passato hanno sparato a più non posso alla gente", ha detto durante l'intervista. "C'erano persone inermi abbattute dalle mitragliatrici oppure portate in prigione e impiccate"."Hanno giocato duro", ha aggiunto il Presidente "Se lo faranno ancora, li colpiremo molto duramente. Possiamo colpirli duramente. Siamo pronti a farlo".

Leggi anche:
Trump: "Il controllo Usa in Venezuela potrebbe durare anni"
Trump avverte il Venezuela: "Il controllo degli Usa potrebbe durare anni"
Per Machado, la posizione di vertice della presidente ad interim Rodriguez "è del tutto temporanea"

"Il Venezuela ci ha dato tutto quello che abbiamo chiesto"

Caracas ha dato a Washington tutto quello che l'amministrazione Trump ha chiesto dopo la deposizione di Nicola Maduro. Lo ha detto il presidente statunitense durante un'intervista con Fox News. Trump ha indicato nelle riserve di petrolio venezuelano e nel rilascio dei prigionieri politici due "delle tante vittorie per l'America derivanti dalla caduta di Maduro". "Il Venezuela è stato grandioso. Davvero" ha detto "tutto quello che volevamo, ce l'hanno dato".

ADV