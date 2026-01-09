Crans Montana, arrestato Jacques Moretti. Poteva scappare
Crans Montana, arrestato Jacques Moretti. Poteva scappare

Il pericolo di fuga ha indotto il magistrato vallese a disporre il provvedimento cautelare nei confronti di Moretti
Marco Marangoni
Jacques e Jessica Moretti
AFP - Jacques e Jessica Moretti
AGI - Jacques Moretti, il proprietario del bar 'Le Constellation' di Crans-Montana, è stato arrestato. La procuratrice di Sion, Beatrice Pilloud, ha disposto una misura cautelare restrittiva nei confronti del proprietario del locale dove la notte di Capodanno si è verificato il furibondo incendio causando la morte di 40 persone e il ferimento per ustioni di 116.

Jacques Moretti è stato arrestato dalla Procura del Canton Vallese per "potenziale rischio di fuga". Questa mattina a Sion si è svolto il primo interrogatorio dopo la strage di Capodanno nei confronti dei proprietari. L'uomo ha lasciato il palazzo di giustizia a bordo di un cellulare della polizia cantonale. La moglie Jessica Moretti è uscita assieme ai suoi legali.

L'interrogatorio nei confronti dei due proprietari è durato circa sei ore e mezza. L'interrogatorio si è svolto in forma individuale e condotto dalla procuratrice generale cantonale vallese, Beatrice Pilloud. Presenti anche gli avvocati di alcune vittime del rogo, Sebastien Fanti e Romain Jordan.

