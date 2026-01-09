L'ambasciatore Cornado: 'L'arresto un sollievo per le famiglie'

AGI - "Credo che oggi si sia fatto un passo avanti e che i familiari delle vittime dell'incendio possano avere provato un minimo di sollievo oltre alla rassicurazione sulla serietà delle indagini che vengono svolte in Svizzera".
Lo dice all'AGI Gian Lorenzo Cornado, l'ambasciatore italiano in Svizzera, commentando le richieste degli arresti in carcere per Jacques Moretti e ai domiciliari per Jessica Maric.
Cornado: "L'arresto di Moretti una notizia che dà sollievo ai familiari"
Nei giorni scorsi, Cornado aveva affermato che in Italia i gestori del 'Le Constellation' sarebbero stati arrestati "perché il fatto è stato troppo grave" ipotizzando che in Svizzera non era ancora accaduto per la diversità delle procedure tra i due Paesi. "Evidentemente il magistrato ha ritenuto che sussistesse il pericolo di fuga durante l'udienza - spiega -. Non sono a conoscenza del colloquio con gli indagati ma è una notizia che dà sollievo alle famiglie e all'opinione pubblica e osservo che arriva nel giorno simbolico della commemorazione. Sottolineo il contenuto del discorso del presidente del Canton Vallese che ha evidenziato la necessità di andare avanti per stabilire la verità dei fatti e far pagare ai colpevoli le responsabilità. Significative anche le scuse che ha formulato nei confronti dei familiari delle vittime. Dobbiamo sempre immedesimarci nei loro panni".
Cornado incontrerà i magistrati svizzeri
"Quanto alla cooperazione tra la Procura cantonale e quelle italiane che si stanno occupando dell'indagine, Cornado ritiene che "i contatti" tra le autorità giudiziarie "sono importanti". "Lunedì incontrerò i magistrati svizzeri" annuncia. Alla domanda sul perché Nicolas Féraud, il sindaco di Crans Montana, non si sia dimesso nonostante l'ammissione dei mancati controlli sulla prevenzione degli incendi tra il 2020 e il 2025, Cornado risponde che "in Italia probabilmente ci sarebbero state le dimissioni ma ogni Paese ha le sue procedure e la sua cultura politica e il sindaco ha dichiarato di non essersi dimesso per non lasciare la nave nel momento della tempesta".