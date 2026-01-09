Groenlandia e difesa europea: quando può scattare la clausola dell’Ue
Groenlandia e difesa europea: quando può scattare la clausola dell'Ue
Groenlandia e difesa europea: quando può scattare la clausola dell’Ue

In caso di aggressione, Bruxelles potrebbe attivare il meccanismo di assistenza previsto dai Trattati, imponendo agli Stati membri un obbligo di sostegno flessibile, anche sul piano militare
Sara Dellabella, Corrispondente da Bruxelles
AGI - Nel caso in cui gli Stati Uniti non arrestassero le loro mire sulla Groenlandia, l'Unione europea potrebbe rispondere militarmente. L'articolo 42 del Trattato sull'Unione Europea (Tue) prevede al comma 7 che "se uno Stato membro subisce un'aggressione armata sul suo territorio, gli altri Stati membri hanno l'obbligo di aiutarlo e assisterlo con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Ciò non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri".

È, in pratica, la "clausola di difesa mutua" dell'Ue, spesso paragonata all'Articolo 5 della Nato, anche se con portata e meccanismi diversi. Essendo la Groenlandia territorio della Danimarca, potrebbe dunque farvi ricorso.
L'articolo non obbliga automaticamente all'invio di truppe, ma lascia agli Stati la scelta dei mezzi. Tuttavia, l'assistenza militare è esplicitamente prevista come possibilità di difesa comune.

Nella storia dell'Unione europea l'articolo 42.7 è stato invocato una sola volta dalla Francia dopo gli attentati terroristici di Parigi del 13 novembre 2015 che causarono 130 morti e di oltre 250 feriti. Pur non trattandosi di "un'invasione" in senso stretto, la clausola di mutua difesa fu comunque applicata perché l'attacco jihadista fu considerato "un'aggressione armata".

