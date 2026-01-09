Francia, Gran Bretagna e Germania devastate dalla tempesta 'Moretti'

AGI - La tempesta Moretti sta portando devastazione e disagi su Francia e Gran Bretagna, con venti impetuosi che hanno lasciato centinaia di migliaia di famiglie senza elettricità e al gelo.
I meteorologi, dalla Gran Bretagna alla Germania, hanno esortato la popolazione a rimanere in casa e hanno emesso allerte meteo, tra cui la rara allerta rossa per vento per le isole britanniche di Scilly e Cornovaglia, nell'Inghilterra sud-occidentale.
Francia e Gran Bretagna
Circa 380.000 famiglie sono rimaste senza elettricità, la stragrande maggioranza nella regione della Normandia settentrionale, ha dichiarato il fornitore di energia Enedis, mentre secondo la BBC circa 65.000 famiglie sono rimaste senza elettricità in Gran Bretagna. Durante la notte, raffiche di vento di 216 e 213 chilometri orari sono state registrate nella regione nord-occidentale della Manica.
Il vento ha abbattuto alberi in diverse regioni, ma senza causare feriti. In alcune parti della Gran Bretagna si prevedono raffiche fino a 160 chilometri orari e "onde molto alte che porteranno condizioni pericolose sulle zone costiere". Il Met Office britannico ha emesso un'allerta neve gialla in Galles, nell'Inghilterra centrale e in alcune parti dell'Inghilterra settentrionale, prevedendo nevicate fino a 30 centimetri in alcune zone.
Le Ferrovie Nazionali del Regno Unito hanno dichiarato che i servizi saranno rallentati nei prossimi due giorni e hanno invitato i cittadini a evitare di viaggiare se non strettamente necessario.
Le scuole sono rimaste chiuse nel nord della Francia, dove sono state emesse allerte meteo in 30 regioni. "Riparatevi e non usate il vostro veicolo", ha avvertito la prefettura della Manica su X esortando i residenti a predisporre l'illuminazione di emergenza e una riserva di acqua potabile.
Le condizioni meteorologiche estreme in Europa hanno causato almeno otto morti.
Germania
In Germania sono attese forti nevicate e venti nel nord, dove potrebbero cadere fino a 15 centimetri di neve. Rischio di gelo ne sud del Paese dove le temperature nel fine settimana potrebbero scendere fino a -20. Alcune zone, tra cui le città di Amburgo e Brema, hanno proclamato per oggi la chiusura delle scuole. Ad Amburgo, il maltempo aveva già causato ieri ritardi e cancellazioni sulla rete di trasporto pubblico. La compagnia ferroviaria nazionale Deutsche Bahn ha avvertito di ritardi significativi nei prossimi giorni e ha mobilitato oltre 14.000 dipendenti per sgomberare la neve da binari e banchine.