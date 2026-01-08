Venezuela: il Parlamento annuncia il rilascio di detenuti, anche stranieri

AGI - Il presidente del Parlamento venezuelano, Jorge Rodriguez, ha annunciato il rilascio di "un numero significativo di persone", tra cui venezuelani e stranieri - senza specificarne il numero - come gesto per "consolidare la pace e la coesistenza pacifica" nel Paese. Si apre dunque una speranza per la liberazione dell'italiano Alberto Trentini.
Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha riferito in un'intervista rilasciata ieri di essere in contatto con il segretario di Stato americano Marco Rubio per ottenere il rilascio "di tutti i prigionieri politici" inclusi "molti italiani".
I familiari per Alberto Trentini
L'avvocato Alessandra Ballerini, legale della famiglia di Alberto Trentini, il giovane detenuto da 420 giorni in Venezuela, ha chiesto il rispetto del silenzio a nome dei familiari.
"La nostra famiglia sta vivendo giornate di angoscia e di speranza. Chiediamo a tutti di rispettare la consegna del silenzio indicata da Palazzo Chigi ed evitare qualunque strumentalizzazione perché ogni parola sbagliata può compromettere la liberazione di Alberto. Ringraziamo tutti per la comprensione e la solidarietà".