Il Wall Street Journal: Gabbard tenuta all’oscuro dell’operazione in Venezuela

AGI - Tulsi Gabbard, principale responsabile dell'intelligence statunitense, è stata tenuta all'oscuro dei piani della Casa Bianca per il Venezuela. Lo riporta il Wall Street Journal che cita fonti secondo le quali Gabbard è stata esclusa dalla pianificazione fin dalla scorsa estate. Mentre la squadra per la sicurezza nazionale del presidente Trump si riuniva per gli ultimi preparativi, Gabbard pubblicava sui social foto da una spiaggia alle Hawaii, dove è cresciuta, ignara dei dettagli dell'operazione.
Trump non è particolarmente vicino a Gabbard, ha detto una fonte, e voleva limitare il numero di persone a conoscenza della missione in Venezuela. Non era necessario che lei ne fosse a conoscenza, ha aggiunto la fonte, secondo cui il suo ufficio ha fornito "analisi di intelligence che hanno supportato la missione nel suo complesso dal punto di vista analitico".
Il Segretario di Stato Marco Rubio era tra i funzionari di alto livello che preferivano che Gabbard rimanesse esclusa dalle discussioni, secondo le fonti. Si evidenzia così il crescente isolamento e il turbolento mandato di Gabbard. La direttrice dell'intelligence nazionale ha avuto rapporti a fasi alterne con Trump, che ha sempre più fatto riferimento al direttore della CIA, John Ratcliffe, per le consultazioni sull'intelligence.
La smentita del vicepresidente JD Vance
"È completamente falso", ha dichiarato il vicepresidente JD Vance quando gli è stato chiesto dell'esclusione di Gabbard dalla pianificazione per il Venezuela durante un briefing alla Casa Bianca. "Abbiamo mantenuto un rapporto molto stretto con gli alti funzionari di gabinetto e i funzionari del nostro governo".
La critica agli interventi all'estero
Per anni, Gabbard è stata una critica aperta degli interventi all'estero e aveva accusato Trump di essersi piegato ai neoconservatori che favorivano azioni contro il Venezuela e bramavano le riserve petrolifere del Paese.