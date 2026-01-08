Dal clima all'antiterrorismo, la ritirata degli Stati Uniti 

AGI - L’Amministrazione Trump ha annunciato l’intenzione di ritirarsi da decine di organizzazioni internazionali, tra le quali l’agenzia delle Nazioni Unite per la popolazione e il trattato ONU che istituisce i negoziati internazionali sul clima, mentre gli Stati Uniti arretrano ulteriormente dalla cooperazione globale.
Stop al sostegno a 66 organizzazioni
Donald Trump ha infatti firmato un ordine esecutivo che sospende il sostegno degli Stati Uniti a 66 organizzazioni, agenzie e commissioni, a seguito della revisione condotta dalla sua Amministrazione sulla partecipazione e sui finanziamenti alle organizzazioni internazionali, comprese quelle affiliate alle Nazioni Unite.
Gli organismi nel mirino di Trump
La maggior parte di quelle finite nel mirino sono agenzie, commissioni e gruppi consultivi legati all’Onu che si occupano di clima, lavoro, migrazione e altre questioni che l’Amministrazione Trump ha classificato come orientate alla diversità e iniziative “woke”. Tra le altre organizzazioni non Onu presenti nell’elenco figurano il Partnership for Atlantic Cooperation, l’International Institute for Democracy and Electoral Assistance e il Global Counterterrorism Forum.
Ritirata Usa nella cooperazione internazionale
La decisione di Trump di ritirarsi da organizzazioni che favoriscono la cooperazione tra i Paesi per affrontare sfide globali arriva mentre la sua Amministrazione ha avviato operazioni militari e lanciato minacce che hanno scosso alleati e avversari. In precedenza, l’Amministrazione aveva sospeso il sostegno ad agenzie come l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, nota come Unrwa, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e l’agenzia dell’Unesco, adottando un approccio più selettivo nel pagamento delle quote all’organizzazione mondiale, scegliendo quali operazioni e agenzie ritiene allineate all’agenda di Trump e quali non servono più gli interessi degli Stati Uniti.
Molte agenzie non governative indipendenti - alcune delle quali collaborano con le Nazioni Unite - hanno citato numerose chiusure di progetti a causa della decisione della Casa Bianca, lo scorso anno, di tagliare drasticamente gli aiuti attraverso l’Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale.
Il disimpegno sul clima
Il ritiro dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici è l’ultimo scossone di Trump per prendere le distanze dalle organizzazioni internazionali impegnate sul clima e sulla lotta al cambiamento climatico. Tra le altre organizzazioni e agenzie da cui gli Stati Uniti usciranno figurano il Carbon Free Energy Compact, l’Università delle Nazioni Unite, l’International Cotton Advisory Committee, l’International Tropical Timber Organization, il Partnership for Atlantic Cooperation, l’Istituto Panamericano di Geografia e Storia, la Federazione Internazionale dei Consigli e delle Agenzie per le Arti e la Cultura e l’International Lead and Zinc Study Group.