Papa Leone XIV convoca il secondo Concistoro: appuntamento il 27 e 28 giugno

AGI - Papa Leone ha già convocato il suo secondo Concistoro, chiedendo ai cardinali di tornare il 27 e 28 giugno. Secondo quanto apprende l'AGI il Pontefice intenderebbe riunire il Collegio cardinale una volta l'anno.
La decisione di Leone di convocare il secondo Concistoro a giugno, è stata confermata dal direttore della sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni nel corso del briefing al termine della riunione di stasera del Collegio cardinalizio. Il Papa intende "continuare questi incontri con una cadenza annuale, di 3-4 giorni una volta all'anno".
Papa: situazione del mondo rende urgente risposta di tutta Chiesa
La situazione mondiale rende "urgente" una risposta di tutta la Chiesa. Lo ha sottolineato Papa Leone XIV durante il suo intervento finale al Concistoro, secondo quanto riferito dal direttore della sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni. "E la preoccupazione e' stata condivisa durante il concistoro per le situazioni di sofferenza, guerra, violenza che affliggono tante chiese locali".