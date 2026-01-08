Il volto ferito di lady Maduro ma è un fake, polemiche in Francia 

AGI - La cattura e l'arresto da parte degli Stati Uniti della coppia Maduro in Venezuela e in particolare la sorte della moglie dell'ex leader Nicolas, Cilia Flores, sono al centro di una polemica in Francia che coinvolge la parlamentare di sinistra radicale, Sophia Chikirou.
I media d'Oltralpe riferiscono che la deputata Lfi, ex compagna del leader Jean-Luc Mélenchon, ha postato su X un'immagine di Flores generata da intelligenza artificiale per condannare con forza il suo "rapimento" ordinato dal presidente Usa Donald Trump.
Lady Maduro con le ferite al volto ma è un fake
In un tweet, rimosso da Chikirou qualche ora dopo per la bufera che si è scatenata, la deputata francese ha pubblicato un'immagine di Flores con vistose ferite in volto, in particolare un ematoma viola sotto l'occhio sinistro e un cerotto bianco sulla fronte.
"Il volto di una donna, vittima di violenza per mano di uomini armati. Lei è venezuelana. Loro sono americani. Sono venuti nel suo Paese. L'hanno picchiata. L'hanno rapita. L'hanno accusata di essere 'la moglie di qualcuno'", ha denunciato la candidata a sindaco di Parigi per il partito Insoumis.
"Questa donna porta le ferite di tutte le donne vittime di guerre imperialiste e colonialiste. Porta con sé un dolore, e allo stesso tempo una forza e una dignità che nulla potrà mai scalfire. Forza a te, compagna", ha scritto Chikirou su X.
Manipolazione dell'immagine
Un tributo toccante, se non fosse che la foto sia stata generata da un'intelligenza artificiale. Almeno, questo è ciò che suggerisce una nota della comunità X che accompagna l'immagine. "È ovvio che non riflette il vero aspetto di Cilia Flores. In particolare, il colore dei suoi capelli è diverso e appare in tribunale con due bende sul viso: una sulla fronte e un'altra sopra l'occhio", afferma la nota.
A riprova della manipolazione della prova visiva, vengono postati articoli dei media americani Time e Fox News che mostrano immagini reali di Flores, il cui aspetto è molto diverso dal volto mostrato nella foto condivisa dalla deputata Insoumis. In effetti, nella foto postata da Chikirou, la moglie del dittatore venezuelano appare con i capelli castani mentre tutte le altre immagini diffuse da diversi media la mostrano con una chioma bionda.
La dinamica dell'arresto
Nelle scorse ore, la Cnn ha riferito che il presidente deposto Nicolas Maduro e la moglie Cilia Flores sono rimasti feriti mentre fuggivano dalle forze statunitensi che cercavano di arrestarli. Diversi funzionari dell'amministrazione Trump hanno tenuto un briefing con i parlamentari statunitensi, spiegando loro come la coppia presidenziale è stata catturata e le possibili ferite che potrebbero aver riportato durante la fuga.
Cilia Flores sarebbe rimasta ferita dopo aver battuto la testa. Secondo la ricostruzione dei fatti diffusa dai media americani, Maduro e Flores sono corsi e hanno cercato di nascondersi dietro una pesante porta d'acciaio all'interno del loro complesso, ma lo stipite della porta era basso e hanno battuto la testa nel tentare la fuga. Gli operatori della Delta Force statunitense li hanno poi arrestati e hanno prestato i primi soccorsi dopo essere stati estratti dal complesso.
In Aula con ferite visibili
Maduro e sua moglie sono comparsi in tribunale lunedì con ferite visibili. L'avvocato di Flores ha dichiarato al giudice che la donna "ha riportato ferite gravi" durante il rapimento. "Inoltre, si ritiene che possa avere una frattura o una grave contusione alle costole", ha detto il legale che ha richiesto una radiografia e un esame fisico completo per accertare la sua salute futura.
Flores ha barcollato e abbassato la testa a tratti durante l'udienza mentre Maduro ha avuto difficoltà a sedersi e stare in piedi, secondo i giornalisti presenti. I funzionari governativi che hanno informato i legislatori hanno invece descritto la ferita alla testa di Flores come lieve, secondo alcune fonti riportate dalla Cnn.
Il 'ritratto' di Cilia Flores
Avvocato di formazione e sostenitrice di Hugo Chávez ben prima del suo matrimonio con Maduro nel 2013, Cilia Flores, 69 anni, è stata la prima donna a guidare l'Assemblea nazionale venezuelana, dal 2006 al 2011. Dal 2016 è parlamentare in rappresentanza del Partito Socialista Unito del Venezuela (Psuv), affiliato al marito.
Accusata da Washington di manovrare il potere dietro le quinte, non è semplicemente una "moglie di", come suggerisce Sophia Chikirou. Lei e il marito sono accusati di "narcoterrorismo" negli Stati Uniti.