Macron avverte: 'Gli Usa si allontano dagli alleati, l’Europa deve rafforzarsi”

AGI - Gli Stati Uniti si stanno "progressivamente allontanando" da alcuni alleati, "liberandosi dalle regole internazionali". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron nel suo discorso annuale agli ambasciatori francesi. Macron ha parlato di "un'aggressività neocoloniale" sempre più diffusa nelle relazioni diplomatiche. "Le istituzioni del multilateralismo funzionano sempre meno bene. Ci stiamo evolvendo in un mondo di grandi potenze con una reale tentazione di dividere il mondo tra loro", ha affermato il presidente francese, ribadendo il rifiuto verso il "nuovo colonialismo" delle grandi potenze, così come il "disfattismo" prevalente di fronte ai recenti sviluppi globali.
Difesa delle normative tecnologiche europee
Il presidente Emmanuel Macron ha esortato a "difendere" e "rafforzare" le normative europee che regolano il settore tecnologico, criticate da Washington. "Legislazioni europee, come il DSA e il DMCA, sono due normative che devono essere difese e rafforzate", ha dichiarato il titolare dell'Eliseo in un discorso agli ambasciatori francesi. "Lo scudo democratico europeo sta preparando la Commissione europea e continueremo a prendere iniziative su questo tema in Francia", ha aggiunto.
Accelerazione delle preferenze commerciali europee
Macron ha anche chiesto l'attuazione quest'anno di un'agenda "accelerata" per le preferenze commerciali europee, sottolineando l'importanza della "semplificazione del mercato unico e del mercato unico dei capitali, perché questa Europa di 450 milioni di abitanti ha davvero bisogno di esistere" e di "essere più reale".