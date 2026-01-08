Anche l'Ue guarda alla Groenlandia, ecco gli investimenti

AGI - Non solo gli Usa guardano alla Groenlandia: il 15 marzo 2024, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha inaugurato a Nuuk un ufficio Ue. E nell'isola ha investito centinaia di milioni di euro. Lo ha ricordato oggi alla stampa la portavoce della Commissione Arianna Podestà.
"Questo ufficio ci consente di lavorare direttamente con le autorità e la società groenlandesi, perché è presente sul territorio ed è operativo. E, come potete vedere dalla sua apertura due anni fa, l’importanza che l’Unione europea attribuisce alla nostra partnership con la Groenlandia è significativa. Abbiamo sempre investito in questa relazione. Continuiamo naturalmente a prestare grande attenzione a questa questione”, ha spiegato Podestà.
L'impegno dell'Unione europea per la Groenlandia
"Quello che posso dire in questa fase è che siamo in contatto costante con i nostri stati membri. Naturalmente, si tratta di una questione molto importante per la nostra Unione. La Groenlandia è un dossier su cui lavoriamo attivamente da molti anni. Stiamo sviluppando la nostra partnership con loro e questo impegno prosegue”.
Interessi europei e materie prime
La regione, territorio della Danimarca, è al centro degli interessi europei per la presenza di materie prime fondamentali per la transizione verde e la sicurezza delle forniture europee. Per questo l'Ue negli ultimi anni non solo ha rafforzato la sua presenza fisica con un ufficio a Nuuk, ma ha implementato gli investimenti nell'area.
Investimenti e accordi di cooperazione
Nel periodo 2021‑2027 alla Groenlandia sono stati destinati complessivamente dall'Ue 225 milioni di euro per sviluppo sostenibile, istruzione e crescita verde. Nel 2024, in concomitanza con l’apertura della rappresentanza, sono stati siglati due accordi di cooperazione dal valore complessivo di 94 milioni di euro.
Gli ambiti di intervento
Il primo programma, da 71,25 milioni, punta a migliorare il sistema educativo groenlandese, rafforzando la formazione tecnica e professionale e sostenendo i giovani fuori da scuola o lavoro. Il secondo, da 22,5 milioni, riguarda investimenti nelle filiere dell’energia pulita, delle materie prime critiche e della ricerca, con l’obiettivo di diversificare l’economia locale e sviluppare settori strategici come l’idrogeno verde.
L'Ue vuole raddoppiare il sostegno a Nuuk
Ma non basta. A settembre la Commissione europea ha proposto di raddoppiare il sostegno finanziario alla Groenlandia, per un totale di oltre 530 milioni di euro nel prossimo bilancio settennale dell’Ue.
Contributo Ue al bilancio della Groenlandia
L’Unione è il secondo maggiore contributore al bilancio pubblico groenlandese, dopo la Danimarca, con trasferimenti annuali pari a 49 milioni di euro. Di questi, 32 milioni provengono dall’attuale bilancio pluriennale e 17 milioni dall’accordo di pesca dell’Ue con l’isola artica, rinnovato a dicembre 2024.
Secondo il piano della Commissione, l’attuale dotazione annuale di 32 milioni salirebbe a quasi 76 milioni a partire dal 2028, con un aumento reale del 130% rispetto ai livelli attuali.