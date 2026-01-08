Nel Parco dei Virunga rara nascita di due gorilla gemelli

AGI - Una gorilla di montagna ha dato alla luce gemelli nel Parco Nazionale dei Virunga, nell'est della Repubblica Democratica del Congo. I dirigenti del parco hanno definito l'evento come "importante" per la specie in pericolo di estinzione perché è inusuale. La nascita, avvenuta il 3 gennaio, riguarda due maschi sani nati dalla femmina di 22 anni chiamata Mafuko, secondo quanto riferito dalle autorità del parco.
Il Parco Nazionale dei Virunga, la più antica riserva nazionale d'Africa, ospita molte delle ultime popolazioni di gorilla di montagna, ma è anche colpita da conflitti armati decennali e da una graduale perdita di aree vergini, che rendono critiche le operazioni di conservazione. La cura dei gemelli è considerata particolarmente impegnativa nei primi mesi, quando i piccoli dipendono completamente dalla madre per il nutrimento e lo spostamento.
Impatto sulla conservazione e la famiglia Bageni
La nascita dei due cuccioli, osservati in "buone condizioni di salute", aumenta il numero di individui della famiglia Bageni, portandolo a 59 membri e rafforzando gli sforzi di conservazione della specie, la cui sopravvivenza rimane fragile nonostante i progressi recenti.