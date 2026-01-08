Yemen, il leader separatista è fuggito negli Emirati Arabi
Yemen, il leader separatista è fuggito negli Emirati Arabi

Secondo la coalizione guidata dall'Arabia Saudita, ha raggiunto Abu Dhabi, dopo essere passato per il Somaliland e la Somalia
Aidaros al-Zubaidi
Fabrice COFFRINI / AFP - Aidaros al-Zubaidi
AGI - Il leader dei separatisti yemeniti è fuggito ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Lo ha dichiarato la coalizione guidata dall'Arabia Saudita. "Informazioni attendibili indicano che Aidaros al-Zubaidi e altri sono fuggiti nel cuore della notte", ha dichiarato la coalizione in una nota, descrivendo dettagliatamente il suo viaggio in barca e poi in aereo da Aden ad Abu Dhabi, passando per il Somaliland e la Somalia.

Il capo del Consiglio di Transizione Meridionale avrebbe dovuto recarsi ieri sera a Riad per colloqui volti a porre fine al conflitto nello Yemen meridionale.

La rotta di fuga di al-Zubaidi

Secondo la coalizione, al-Zubaidi ha preso una barca da Aden per il porto di Berbera, in Somaliland. Si è poi imbarcato su un aereo "sotto la supervisione di ufficiali emiratini" che ha fatto scalo a Mogadiscio, prima di proseguire per un aeroporto militare di Abu Dhabi, dove è arrivato ieri sera, secondo la stessa fonte.

