Chi era Renee Nicole Good

AGI - Una "poetessa, scrittrice, moglie, mamma e pessima suonatrice di chitarra del Colorado; che vive a Minneapolis, Minnesota". Così si descriveva su Instagram Renee Nicole Good, la 37enne uccisa a colpi di pistola da un agente dell'Ice a Minneapolis. Good - riferisce il Minnesota Star Tribune - è morta a pochi isolati da casa sua. Viveva nelle Twin Cities con il compagno.
A confermare la sua identità è stata la madre, Donna Ganger, che ha descritto la figlia come una persona "gentile, compassionevole e affettuosa", lontana da qualsiasi coinvolgimento in attività estremiste o di protesta contro le forze dell'ordine.
La 37enne aveva tre figli: uno di 6 anni nato dal matrimonio con Timmy Ray Macklin Jr., morto nel 2023 all'eta' di 36 anni, e altri due bambini che, secondo la famiglia Macklin, vivevano con parenti della donna. Macklin Sr., padre del defunto ex marito, si e' dichiarato "scioccato" nell'apprendere la notizia, e si e' detto pronto a percorrere qualsiasi distanza "per andare a prendere il nipote, che non ha nessun altro nella sua vita".
Good aveva un profilo accademico nel campo della scrittura creativa. Nel 2020, mentre studiava all'Old Dominion University di Norfolk (Virginia), vinse il premio di poesia undergraduate per la composizione 'On Learning to Dissect Fetal Pigs'. Una breve biografia pubblicata all'epoca dal Dipartimento di inglese dell'universita' la presentava come originaria di Colorado Springs e co-conduttrice di un podcast insieme al marito.